精品男裝手袋6大隱藏款　LV、DIOR、BV、LOEWE　經典款2萬內入手

撰文：COOL潮流生活網
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精品包狂漲、只有薪水沒漲！現在要找到1萬初左右的經典款真的是越來越難了，想要投資一款精品包來讓穿搭大加分？

先鎖定以下六款款式經典容量又超大的名牌包吧！

6款入門款精品男裝手袋（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Bottega Veneta Cassette Belt Bag

BV 編織包大概是許多時尚潮流人士包櫃中的必備款吧！俐落簡約的外觀設計，打造出低調的時尚感，不用刻意顯擺也能讓人感受到你的好品味，這款經典腰包不僅容量超夠，竟然六萬內就能買到，算是收納空間夠的隱藏低預算包款喔！

LOEWE Cubi Crossbody Bag in Supple Smooth Calfskin and Jacquard

LOEWE男包真的好看到連女生都常常偷買！像是這款Cubi斜背包，以經典包型為藍本並搭配LOEWE緹花織肩帶，輕鬆替穿搭增添亮點，超大容量設計絕對能應付各種日常需求，側邊還點綴Anagram壓紋，細節中彰顯品味！

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BURBERRY Trench Crossbody Bag

BURBERRY全新Trench斜背包太好看啦！以品牌經典Trench風衣為材質面料的靈感，打造出這款全新形象包款，如果怕皮革材質揹起來容易有太過正式、或是老氣感，那這款 BURBERRY 新包就超級適合你！

Fendi Roma Camera Case

Fendi藏有許多款低預算小包，尤其是大家最愛的相機包就有非常多選擇，特別推薦這款絕對不會出錯的黑色肩背包，以全紋理皮革製成，搭配有立體效果的FENDI Roma標誌，成為低調卻又最搶眼的存在！

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DIOR Mini Dior Hit The Road Bag

Dior擅長將高級時裝與街頭風格結合，也成為潮流人士們最愛的精品包品牌，這款人氣Hit The Road包款，包身以黑色顆粒小牛皮製成，配以Christian Dior鋁質扣環增添個性感，包包可容納短銀包、手機，正面還有貼袋可放常用物品，超級實用看了超心動！

LOUIS VUITTON Steamer Wearable Wallet

LV 老花包不只有印象中的咖啡色，也有權黑色的帥氣選擇，這款 Steamer 小方包以 Monogram Eclipse 帆布縫製，靈感源自 LV 經典 Steamer 行李箱，與動輒2萬起跳的Trunk盒子箱包相比，這款可說是相對的親民好入手，輕鬆讓你穿搭帥度倍增！

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