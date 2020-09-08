【皮鞋保養教學】雨季皮革易發霉報銷　必學三大方法保持最佳狀態

一到雨季就有不少人的皮鞋、皮衣受到濕氣侵蝕而陣亡，其實皮鞋要是發霉基本上就等同於是報銷，所以平日先養成皮革保養的好習慣，及正確的皮革養護觀念，才能讓皮鞋在雨季時，讓皮鞋隨時有最佳狀態。

▼▼按圖放大率先了解雨季保養皮鞋的三個方法，下文有更詳細解說▼▼

1. 定期上蠟

平日皮革一定要上保養蠟，上過一些皮革滋養油產品後，可利用皮革保養蠟在皮革鞋面上塗抹適量，隔離水分進入皮革，加強皮鞋本身的防水力。這麼做同時也是在維持皮革的韌性，讓皮鞋在受到外力時不輕易破損斷裂。使用方式以刷具或棉布沾取鞋款適合使用的保養油、蠟，薄且均勻的塗抹在鞋面。值得提醒的是，過量的皮革油或蠟反而會造成皮革發霉的情形，適度適量才能讓皮革達到保養防護的效果。

2. 事先預防碰到水

使用完皮革保養油之後，放置一段時間後，隔天可以噴上皮革專用的防水噴霧。在距離鞋面約30公分處將均勻噴灑於鞋面，等待乾燥即可。噴上防水噴霧的皮革，能夠防止水分的滲入，同時也具有防之髒污的效果，藉此為皮革增加一層保護膜，讓皮革得到更完整的防護。使用頻率為1～2週一次。

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3. 鞋形很重要

若不幸皮革已被水分滲透時，就必須立即採取後續的加強處理。常常雨天穿著後，鞋子會產生變形的情況，主要是因為皮革具有伸縮延展的特性所致。因此在雨天時，更應該善用鞋子的衣架－鞋撐。鞋撐是紳士皮鞋日常保養中不可或缺的一環，它能夠提供鞋體良好的支撐度，讓皮鞋不容易因久穿或潮濕等因素而變形、癱軟，挑選一雙合適尺寸的鞋撐，當脫下皮鞋後，在皮革尚且有著腳的餘溫未開始收縮時放入鞋撐，如此一來便能維持原本的鞋型，也有助於保持皮革的光澤感。

特別建議選用原木材質所製作的鞋撐，除了耐久性高，木頭因具備調節濕度的作用，非常適合放於鞋內維持定量的濕度。過乾、過濕都不是好的皮革養護環境，相對塑料鞋撐，木頭更有助於吸收遺留在皮鞋中的腳汗，達到控制異味及常保乾燥的效果。原木材質呈現出的高雅木紋質感，以及本身獨有天然香氣。

若是皮底鞋，務必在嵌入鞋撐後，以斜放的方式讓鞋底也能保持通風，加速鞋底乾燥。不要讓皮鞋曝曬於大太陽底下，也不要使用熱風吹乾，因為這會讓皮鞋提前脆化，進而產生皮革龜裂現象。自然風乾後，因下雨天會使保養油有所損耗，流失一定程度的油脂，因此是一個替鞋子上保養油的好時機。在雨季透過這樣的保養方式，才能延長皮鞋的壽命。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：梅雨季節保養皮鞋的三個方法】