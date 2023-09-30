《JoJo的奇妙冒險》聯名服飾登場！愛心挖洞連身裙、替身之箭首飾

日本設計師品牌PAMEO POSE，以大膽獨特的風格在時尚圈中脫穎而出。早在2018年時就因應伊勢丹百貨的活動，打造了多款《美少女戰士》的飾品、比基尼等精緻聯名，這次更二度與奇幻動漫《JoJo的奇妙冒險》合作！



《JoJo的奇妙冒險黃金之風》×PAMEO POSE

布加拉提小隊華麗現身！

繼上回與《JoJo的奇妙冒險石之海》的聯動後，PAMEO POSE也在10週年紀念秀上公開了和《JoJo的奇妙冒險黃金之風》的全新聯名，並以原作中的主角群「布加拉提小隊」為靈感設計出32款的服飾、飾品。

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《JoJo的奇妙冒險黃金之風》×PAMEO POSE聯名

1. 喬魯諾·喬巴拿（Giorno Giovanna）

繼承了DIO魅力，以及喬斯達血統的「喬魯諾·喬巴拿」，以其為靈感所製作的洋裝，不僅還原喬魯諾標誌性的「愛心領」，也透過蕾絲、珍珠等元素來凸顯他的貴氣。從頸部延伸到胸前的羽毛、愛心圖樣，並以瓢蟲和星形胎記收尾的項鍊，藉由可愛的愛心鍊條的連接，充分表現出喬魯諾的形象。

2. 布魯諾·布加拉提（Bruno Bucciarati）

採用了「布魯諾·布加拉提」服裝印花作為設計的MA-1飛行外套，除了肩上的拉鍊可以實際拉開外，右肩膀上的鏈條也代表著他的替身能力「鋼鏈手指」。而性徵性的「拉鍊」也成了項鍊、耳環的設計基底，耳環更可將拉鍊取下，變身成日常低調的款式。

3. 葛德·米斯達（Guido Mista）

重現「葛德·米斯達」在劇中所穿的上衣，打造了菱格紋的藍色針織衫，不論是搭配褲、裙裝都非常合適。此外，以其替身能力「性感手槍」中的5號子彈為發想的耳環和戒指，也在散發出金屬色澤的表面上製作了替身外型的浮雕。

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4. 納蘭迦·吉爾各（Narancia Ghirga）

把頸帶作為亮點的牛仔連身裙，低調地展現出「納蘭迦·吉爾各」的角色特徵，而連身裙除高腰的設計之外，裙擺也做了開衩的效果。利用替身使者「史密斯飛船」形象打造的耳環，不只飛行器中央鑲入紅色寶石，監控區域的方塊寶石更是超級吸睛！

5. 雷奧·阿帕基（Leone Abbacchio）

酷帥的「雷奧·阿帕基」以紫色繫帶和左胸前的A字母刺繡來表現，其中延續繫帶的「按扣」也可以打開露出腰線！而阿帕基平時配戴的腰帶上頭，存在感超強的A字樣金牌，也化身成了耳環及項鍊。

6. 潘納科達·福葛（Pannacotta Fugo）

「潘納科達·福葛」在劇中所穿的綠色西裝套裝也被還原！利用福葛作為發想的破洞針織衫，也為穿搭營造出多樣化的層次感。此外，PAMEO POSE更將動畫13集裡，在殺人毒氣中生長的蛇，以及替身使者「紫煙」拳頭上的膠囊結合製作成戒指，率性的風格也十分百搭。

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7. 特莉休·烏納（Trish Una）

以組織老闆的女兒「特莉休·烏納」當作靈感的連身裙，從下擺露出的粉紅色網紗、胸前的刺繡都象徵了她的替身使者「辣妹」，而連身裙的背後也巧妙地將「+−×÷」的符號縫上。項鍊的部分則把符號製作成骰子狀，延伸的綠寶石也呼應了她的瞳孔顏色。

8. 替身之箭

在原作中佔有一席之地的「替身之箭」也結合了PAMEO POSE經典的愛心形寶石，製作出浮誇指數超高的耳環與項鍊。忠實地還原了替身之箭的各處細節，戴上耳環後也仿佛被箭身插進耳朵一樣（笑）。

《JoJo的奇妙冒險黃金之風》×PAMEO POSE聯名已於9月12日在「澀谷PARCO 1F POP-UP SHOP」、「PAMEO POSE官方線上商店」、「Premium Bandai官網」販售，而同日的12：00則會在「PAMEO POSE表参道本店」進行販賣。

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