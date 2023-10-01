GENTLEMONSTER聯名太陽眼鏡6大推介　Jennie、Moncler時髦又實用

近幾年有在關注時尚圈的妞妞們，一定都對GENTLE MONSTER這個時髦前衛的眼鏡品牌不陌生，除了邀請Jennie合作助陣外，品牌也推出了幾款必入聯名系列，妞編輯一次整理給妞妞們！



GENTLE MONSTER 6個必收聯名款

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1. Overwatch 2

今夏攜手電玩遊戲《鬥陣特攻2》推出超吸睛的Tokki角色眼鏡，以獨特的護目鏡造型和鮮豔配色的邊框，模糊虛擬和現實世界的界線，連LESSERAFIM的采源、小櫻花和歌手崔睿娜、藝人宋智雅等都搶先戴上！目前此款以角色D.va為靈感而設計的太陽眼鏡只能透過官方舉辦的濾鏡遊戲取得！

2. Maison Margiela

以設計各類高級時裝和包款聞名的Maison Margiela，和GENTLE MONSTER合作的款式更是被稱為經典中的經典！融合了Maison Margiela經典的螺絲紋標誌，讓太陽眼鏡又更增添時髦風格！妞編輯最推薦琥珀色的MM003 L2，設計靈感來自運動眼鏡的外型，側面的標誌縫線辨識度高，也能當作頭飾的造型兩用！

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3. Jennie

提到GENTLE MONSTER當然少不了Jennie合作的款式啦！這波聯名又讓韓國吹起了一股墨鏡風潮，只能說帶貨女王的頭銜不容小覷！妞編輯最推薦經典的Kuku 01款式，採用環保的黑色纖維醋酸酯製成，大器的方形鏡面輪廓戴上去超顯臉小（這點很重要！），側邊的LOGO是畫龍點睛之筆～或是Jennie這款La Peche W2，鏡框設計和Jennie本人形象很符合，是小貓眼的造型，戴上有種叛逆又酷酷的性格！

4. Alexander Wang

M.pri$$ C1首次亮相於GENTLE MONSTER 2019年和Alexander Wang的合作中，邊框的金屬蛇型纏繞在上面，是此款太陽眼鏡最大的亮點！鏡片適中不論男生或女生都可以駕馭它，走甜美路線的妞妞也沒問題，看看Jennie把它詮釋得如此純慾！

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5. Moncler

專門生產滑雪服的頂級品牌Moncler和GENTLE MONSTER的聯名堪稱時髦又實用！Swipe 1 G1是一款兼具護目鏡和太陽眼鏡的作品，鏡框和鏡身的設計靈感來自於滑翔時的動作，側邊的標誌結合了兩個品牌的LOGO，收藏價值滿分！

6. Kun蔡徐坤

邀請內地人氣歌手蔡徐坤推出的聯名系列款式簡直是為了舞台而誕生（笑），以水晶為主題，推出一系列登台表演和日常生活都可配戴的款式！KUN - 0001 01鏡腿採用大膽前衛的三線設計，以水晶排列而成的反轉KUN字樣，不論從什麼角度看都帶有一點反骨的性格，送給想要時髦炸街的另一半一定得收藏這款啦～

GENTLE MONSTER是許多人訪韓時都一定會走訪的品牌，韓國人對於太陽眼鏡的造型設計更是不斷的突破現有的框架，現今年輕人也紛紛流行起戴太陽眼鏡的穿搭，妞妞們也跟上了嗎！

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