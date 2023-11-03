Burberry拍擋二手平台Vestiaire Collective　一舉兩得Resale模式

自從Daniel Lee入主Burberry後，讓品牌變得煥然一新。

近日，Burberry與全球奢侈品轉售平台Vestiaire Collective拍擋，為英國和美國的顧客，提供一種全新的方式來購買Burberry。



Daniel Lee入主Burberry後，品牌由內到外皆進行大改革。（Burberry）

首先，在Burberry × Vestiaire Collective的平台上，顧客能夠Resale他們的Burberry女裝外套和手袋，他們更能根據單品的價值，從而獲得一張Burberry禮品卡。雖然貨品是二手，但卻十分有保證，因為每件單品都會經過Vestiaire Collective旗下的嚴格認證與品質控制的監控，才會在全球範圍內出售。

Burberry經典女裝Trench Coat。（Burberry）

其實今次Burberry × Vestiaire Collective的合作，是「ReBurberry」計劃的一部分，繼續為地球和社區作出改變，並延長Burberry單品的壽命。Burberry更表示：「我們非常高興與Vestiaire Collective合作，並讓為顧客提供另一種方式，讓他們的Burberry賦予新的生命。」而品牌還捐贈一系列經典女裝Trench Coat給Vestiaire Collective，同時把這些單品的費用，通通捐贈給英國慈善機構Smart Works，該機構主要為有需要的失業女性，提供面試與服裝的輔導。

每件Burberry二手單品都經過嚴格認證與品質控制的監控（Burberry）

Burberry × Vestiaire Collective利用Resale的購買方式，讓消費者變得更環保之餘，卻買得更好的產品，一舉兩得。

Vestiaire Collective透過不用合作，提高店內二手名牌的認受性。（Vestiaire Collective）

重溫Daniel Lee入主Burberry後的設計：