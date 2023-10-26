Annamaria Cammilli沉浸式藝術展覽　探索佛羅倫斯藝術底蘊

今年是意大利珠寶品牌Annamaria Cammilli的重要日子，品牌主理人Annamaria Cammilli女士四十年前由藝術家轉型成為珠寶設計師，經歷了時代的變遷，不變的是她對藝術、工藝與美學的追求。於中環大館舉行的「Annamaria Cammilli – Firenze to Firenze」沉浸式藝術展覽，從她的創作之源出發——藝術之都佛羅倫斯，參觀者從實體藝術創作與沉浸式影像，深入了解這個瀰漫著濃厚文化氣息的城市，如何啟發她帶來精彩的藝術創作與珠寶設計。



品牌創辦人Annamaria Cammilli由藝術家走進珠寶設計師（Annamaria Cammilli）

近代大眾所認識的Annamaria Cammilli女士，是意大利著名珠寶品牌主理人，也是成就非凡的珠寶設計師，以處理黃金「光澤與磨沙」表面對比的美術及獨特黃金8色為人稱頌，而透過工匠巧手工藝與設計師限想像力，融合大自然美景所構成的華麗設計，也是品牌重要DNA。不過投身這個行業前，Annamaria Cammilli本是一名藝術家，涉獵繪畫與雕塑，直到她承繼夫家的家族珠寶生意，並於1983年創立同名品牌，才全身投入珠寶設計事業，送上別樹一格的高級珠寶飾品。

佛羅倫斯藝術氛圍與古舊建築深深啟發Annamaria Cammilli創作（Annamaria Cammilli）

說到Annamaria Cammilli創作之路，不論是藝術還是珠寶，都跟佛羅倫斯息息相關，而是次由masterpiece by king fook呈獻的展覽「Annamaria Cammilli – Firenze to Firenze」，也以此城市為主題，是一年一度的意大利節「ITALIA on Stage • 秋『意』舞台」重點項目之一。佛羅倫斯作為文藝復興的誕生地，當地承載著重要的歷史意義，並致力於保護文化遺產，由博物館、畫廊陳列著（Sandro Botticelli）、達文西（Leonardo da Vinci）、米高安哲羅（Michelangelo）的傑作，還有聞名於世的傳統工藝與匠人精神，而Annamaria Cammilli正是被這座城市濃厚藝術氛圍所薰陶。

「Annamaria Cammilli – Firenze to Firenze」展覽主要分為兩大部份，當中實體作品展示Annamaria Cammilli三個階段的藝術創作歷程，由「初心」到「蛻變」以至「現在」，由平面畫作到立體雕塑以至珠寶設計，風格由寫實轉化為抽象，全部環環相扣，是方方面面認識她的創作之路，感受到大自然萬物對她的影響，像今次展出的牡丹花畫作，原來跟其家族傳統有關，每有家庭新成員誕生，她便會繪畫一張牡丹花畫送給這位初生嬰兒；與此同時，花奔亦常見於品牌珠寶設計之中，是她設計的重要基石。後來，Annamaria Cammilli創作逐步走向抽象流派，宏偉建築的幾何圖形、以至線條層次，紛紛變成她創作靈感泉源，運用無窮想像力，變奏出破格的設計。

另一邊廂，展覽空間亦被全景式影片包圍著，來一趟沉浸式視覺旅程，走進佛羅倫斯與烏菲茲美術館之中，從古歐中世紀的華麗建築及藝術珍品，令參觀者領悟到Annamaria Cammilli的珠寶創作過程，由設計構思到工匠製作的種種細節，透過細緻的影像一一呈現眼前，令人深入了解到佛羅倫斯文化藝術如何造就出她的創作。

Annamaria Cammilli與子女一起承傳品牌的熱情與精神價值（Annamaria Cammilli）

一直以來，Annamaria Cammilli除了注重意大利深厚歷史與精湛工藝外，品牌也重視家族傳統，她的兩名子女同時在品牌擔任要職，兒子Riccardo Renai是品牌行政總裁，女兒Raffaella Renai則是品牌設計及創作總監，一家人守護珠寶世家的熱情與精神價值，並一路承傳下去，展現出珠寶設計人性化與大自然互相結合的獨特面向，在商業掛帥的產品設計之中，依然布滿藝術的人文色彩。

經歷數年疫情影響，出國外遊變得不容易，現在生活復常後，「Annamaria Cammilli – Firenze to Firenze」展覽由意大利佛羅倫斯移師到香港大館，能一次過飽覽Annamaria Cammilli不同時期的創作，絕對是難能可貴的機會，由於入場人數有限，為免撲空大家記住預先登記入場的日期和時間，一起發掘意大利的藝術美學及卓越工藝。

INFO

「Annamaria Cammilli – Firenze to Firenze展覽」

日期：11月4日至9日

時間：11AM至7PM

地點：大館F倉展室（中環荷李活道10號）

公眾免費入場

登記：firenzetofirenze.kingfook.com