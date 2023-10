Annamaria Cammilli沉浸式藝術展覽　探索佛羅倫斯藝術底蘊

今年是意大利珠寶品牌Annamaria Cammilli的重要日子,品牌主理人Annamaria Cammilli女士四十年前由藝術家轉型成為珠寶設計師,經歷了時代的變遷,不變的是她對藝術、工藝與美學的追求。於中環大館舉行的「Annamaria Cammilli – Firenze to Firenze」沉浸式藝術展覽,從她的創作之源出發——藝術之都佛羅倫斯,參觀者從實體藝術創作與沉浸式影像,深入了解這個瀰漫著濃厚文化氣息的城市,如何啟發她帶來精彩的藝術創作與珠寶設計。



品牌創辦人Annamaria Cammilli由藝術家走進珠寶設計師(Annamaria Cammilli)

近代大眾所認識的Annamaria Cammilli女士,是意大利著名珠寶品牌主理人,也是成就非凡的珠寶設計師,以處理黃金「光澤與磨沙」表面對比的美術及獨特黃金8色為人稱頌,而透過工匠巧手工藝與設計師限想像力,融合大自然美景所構成的華麗設計,也是品牌重要DNA。不過投身這個行業前,Annamaria Cammilli本是一名藝術家,涉獵繪畫與雕塑,直到她承繼夫家的家族珠寶生意,並於1983年創立同名品牌,才全身投入珠寶設計事業,送上別樹一格的高級珠寶飾品。

佛羅倫斯藝術氛圍與古舊建築深深啟發Annamaria Cammilli創作(Annamaria Cammilli)

說到Annamaria Cammilli創作之路,不論是藝術還是珠寶,都跟佛羅倫斯息息相關,而是次由masterpiece by king fook呈獻的展覽「Annamaria Cammilli – Firenze to Firenze」,也以此城市為主題,是一年一度的意大利節「ITALIA on Stage • 秋『意』舞台」重點項目之一。佛羅倫斯作為文藝復興的誕生地,當地承載著重要的歷史意義,並致力於保護文化遺產,由博物館、畫廊陳列著(Sandro Botticelli)、達文西(Leonardo da Vinci)、米高安哲羅(Michelangelo)的傑作,還有聞名於世的傳統工藝與匠人精神,而Annamaria Cammilli正是被這座城市濃厚藝術氛圍所薰陶。

「Annamaria Cammilli – Firenze to Firenze」展覽主要分為兩大部份,當中實體作品展示Annamaria Cammilli三個階段的藝術創作歷程,由「初心」到「蛻變」以至「現在」,由平面畫作到立體雕塑以至珠寶設計,風格由寫實轉化為抽象,全部環環相扣,是方方面面認識她的創作之路,感受到大自然萬物對她的影響,像今次展出的牡丹花畫作,原來跟其家族傳統有關,每有家庭新成員誕生,她便會繪畫一張牡丹花畫送給這位初生嬰兒;與此同時,花奔亦常見於品牌珠寶設計之中,是她設計的重要基石。後來,Annamaria Cammilli創作逐步走向抽象流派,宏偉建築的幾何圖形、以至線條層次,紛紛變成她創作靈感泉源,運用無窮想像力,變奏出破格的設計。

另一邊廂,展覽空間亦被全景式影片包圍著,來一趟沉浸式視覺旅程,走進佛羅倫斯與烏菲茲美術館之中,從古歐中世紀的華麗建築及藝術珍品,令參觀者領悟到Annamaria Cammilli的珠寶創作過程,由設計構思到工匠製作的種種細節,透過細緻的影像一一呈現眼前,令人深入了解到佛羅倫斯文化藝術如何造就出她的創作。

Annamaria Cammilli與子女一起承傳品牌的熱情與精神價值(Annamaria Cammilli)

一直以來,Annamaria Cammilli除了注重意大利深厚歷史與精湛工藝外,品牌也重視家族傳統,她的兩名子女同時在品牌擔任要職,兒子Riccardo Renai是品牌行政總裁,女兒Raffaella Renai則是品牌設計及創作總監,一家人守護珠寶世家的熱情與精神價值,並一路承傳下去,展現出珠寶設計人性化與大自然互相結合的獨特面向,在商業掛帥的產品設計之中,依然布滿藝術的人文色彩。

經歷數年疫情影響,出國外遊變得不容易,現在生活復常後,「Annamaria Cammilli – Firenze to Firenze」展覽由意大利佛羅倫斯移師到香港大館,能一次過飽覽Annamaria Cammilli不同時期的創作,絕對是難能可貴的機會,由於入場人數有限,為免撲空大家記住預先登記入場的日期和時間,一起發掘意大利的藝術美學及卓越工藝。

INFO

「Annamaria Cammilli – Firenze to Firenze展覽」

日期:11月4日至9日

時間:11AM至7PM

地點:大館F倉展室(中環荷李活道10號)

公眾免費入場

登記:firenzetofirenze.kingfook.com