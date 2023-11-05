NIGO斷捨離？罕有私藏Hermès、adidas　好友Pharrell拍賣平台上拍

【NIGO/ Pharrell/ 拍賣/ 斷捨離】NIGO跟Pharrell一向老友鬼鬼，多年來合作無間，今次NIGO再舉行個人珍藏拍賣，就不跟傳統拍賣行合作，取而代之的是Pharrell主理的線上拍賣平台JOOPITER，一次過把多件珍藏上拍。



NIGO跟Pharrell一向老友鬼鬼，今次合作搞拍賣。（JOOPITER）

NIGO與Pharrell各自登上時尚事業的主峰，分別當上KENZO和Louis Vuitton兩大品牌的主帥，但二人友誼永固，相識廿載友共情不變。今次拍賣平台JOOPITER為NIGO舉行的個人收藏線上拍賣會《From Me To You》，主題是由Pharrell借The Beatles同名歌曲作主題，把NIGO珍品由他那處傳到不同收藏家手上，讓這些有價值有故事有歷史的罕有物品傳承下去。

NIGO罕有私藏包括古着、波鞋、手袋、玩具、名錶、珠寶等等，現在一起看看他的拍賣好物。

按圖看NIGO個人收藏線上拍賣會《From Me To You》古着服飾拍品：

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按圖看NIGO個人收藏線上拍賣會《From Me To You》波鞋潮物拍品：

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按圖看NIGO個人收藏線上拍賣會《From Me To You》手袋行李箱拍品：

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按圖看NIGO個人收藏線上拍賣會《From Me To You》腕錶珠寶拍品：