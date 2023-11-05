NIGO斷捨離？罕有私藏Hermès、adidas　好友Pharrell拍賣平台上拍

撰文：山本保玲
出版：更新：

【NIGO/ Pharrell/ 拍賣/ 斷捨離】NIGO跟Pharrell一向老友鬼鬼，多年來合作無間，今次NIGO再舉行個人珍藏拍賣，就不跟傳統拍賣行合作，取而代之的是Pharrell主理的線上拍賣平台JOOPITER，一次過把多件珍藏上拍。

NIGO跟Pharrell一向老友鬼鬼，今次合作搞拍賣。（JOOPITER）

NIGO與Pharrell各自登上時尚事業的主峰，分別當上KENZO和Louis Vuitton兩大品牌的主帥，但二人友誼永固，相識廿載友共情不變。今次拍賣平台JOOPITER為NIGO舉行的個人收藏線上拍賣會《From Me To You》，主題是由Pharrell借The Beatles同名歌曲作主題，把NIGO珍品由他那處傳到不同收藏家手上，讓這些有價值有故事有歷史的罕有物品傳承下去。

NIGO罕有私藏包括古着、波鞋、手袋、玩具、名錶、珠寶等等，現在一起看看他的拍賣好物。
按圖看NIGO個人收藏線上拍賣會《From Me To You》古着服飾拍品：

+13

按圖看NIGO個人收藏線上拍賣會《From Me To You》波鞋潮物拍品：

+22

按圖看NIGO個人收藏線上拍賣會《From Me To You》手袋行李箱拍品：

+11

按圖看NIGO個人收藏線上拍賣會《From Me To You》腕錶珠寶拍品：

+9
Burberry拍擋二手平台Vestiaire Collective　一舉兩得Resale模式土屋鞄製造所學生書包大變奏　狗狗專用設計主子與主人一袋兩用LV男士斜背包精選Top 10　Soft Trunk、City Keepall日常穿搭必備baziszt延續花樣男孩風　以舊衫舊布再造時裝　工藝價位媲美BODENicole Mclaughlin x HOKA新越野鞋　 Mafate Three2聯名款1鞋4穿COMME des GARÇONS x New Balance　聯名1906R新波鞋下月日本開賣
時尚
歐美潮流
品牌潮流
Nigo
Pharrell Williams
Pharrell Williams
BAPE / A BATHING APE
拍賣會