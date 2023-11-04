土屋鞄製造所學生書包大變奏　狗狗專用設計主子與主人一袋兩用

日本皮革包袋品牌土屋鞄製造所，憑藉製作小學生書包打響名堂，最近品牌卻推出首個寵物用品系列，今次竟將日本傳統小學生書包改良成狗狗專用書包。



土屋鞄製造所曾推出不同尺碼和顏色的學生書包（土屋鞄製造所）

今次土屋鞄製造所推出的寵物用品系列，一共有5款新產品，包括專用書包「Pet Randoseru」、頸圈、孭帶、牽引繩與寵物袋。今次主打是為狗狗設計的專用書包「Pet Randoseru」，讓它們可以攜帶著自己的零食和玩具，時尚地與主人去散步，還能更換配件，立即就變成主人的斜孭袋，一袋兩用。

狗狗專用書包「Pet Randoseru」。（土屋鞄製造所）

同時，當中的書包形狀和孭帶設計，不但讓主子與主人用得舒適，更不會讓狗狗帶來壓力，而且「Pet Randoseru」還使用鞣製皮革，其紋理和色調也會跟隨著時間而有所變化。有興趣入手的話，售價為49,500日元（約2,600港幣）。

「Pet Randoseru」還能更換配件，立即就變成主人的斜孭袋。（土屋鞄製造所）

當狗狗孭上「Pet Randoseru」時，就像是小學生般似的，可愛又時尚。新系列將於12月14日起在官網以及澀谷、六本木、日本橋、名古屋、梅田和福岡的專門店限量發售，土屋鞄製造所更會在11月1日在澀谷店舉辦預購活動，有興趣不妨為主子添置新裝備。

重溫土屋鞄製造所設計：