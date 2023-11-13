POPEYE網店新系列配合紙本封面專題　聯乘美國獨立書店書套最貼題

【POPEYE/ 紙本/ 雜誌/ 聯乘】紙媒寒冬說了很多年，也親眼目睹不少雜誌敵不過時代的巨輪停刊告終，而現存的亦努力改革，希望尋找新的經營模式。



最愛紙本的日本，當地雜誌營運也不容易。數年前《POPEYE》換走總編輯木下孝浩，就是為了探索轉型線上的可能性。



線上商店成了《POPEYE》的奇招。



雖然不少忠實擁躉認為《POPEYE》紙本今非昔比，但其線上媒體卻不斷作出新嘗試，除了大量線上獨有專題故事，社交媒體亦大活躍，不過最令人驚喜的是官方線上商店，定期有新系列登場，當中有自家產品，又有不同聯乘，百花齊放，每次都大受歡迎。

《POPEYE》雜誌11月號封面主題「關於書籍的冒險」（本をめぐる冒険）

美國著名獨立書店ACTUAL SOURCE（POPEYE）

《POPEYE》網店最新一回、第六個系列配合雜誌11月號封面主題「關於書籍的冒險」（本をめぐる冒険），跟美國著名獨立書店ACTUAL SOURCE合作，帶來「POPEYE BOOK CLUB with ACTUAL SOURCE books」，一口氣送上十款單品，有必備的T-Shirt、Hoodie、Tote Bag、Keychain外，還有跟紙本關係密切的兩款書套，尺碼剛剛好可套住《POPEYE》雜誌和日本傳統袋裝讀本，甚有心思，絕對值得收藏。

《POPEYE》聯乘ACTUAL SOURCE書套（POPEYE）

按圖看《POPEYE》聯乘ACTUAL SOURCE系列：