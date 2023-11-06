Billie Eilish演繹Gucci「怪奇」手袋　2款Horsebit肩揹包已開售

Gucci 近日釋出新款 Horsebit 1955「怪奇包」透過大膽跳框的不規則線條推出一系列時髦獨特的斜方造型肩背包，賦予這顆經典包款全新風貌。更特別的是，此系列中有兩款黑色及老花配色的 Horsebit 1955「怪奇包」是 Gucci 首次將 Demetra 永續材料運用在旗下包款設計，並在 Gucci 全新形象廣告中邀請到向來勇於提倡相同永續理念的全球破億流量創作歌手 Billie Eilish「怪奇比莉」演繹這兩顆獨特包款。



Billie Eilish 親自帶貨 Gucci Horsebit 1955「怪奇包」！

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這回在形象廣告中亮相的兩款 Horsebit 1955「怪奇包」是 Gucci 首次將 Demetra 永續材料運用在旗下的包款設計，充分展現品牌運用義大利傳統鞣革專業工藝結合創新科技材質，以具前瞻性的視角與技術引領 Gucci 走向永續時尚的未來。Demetra 材質不含動物成分並有 75% 原料來自植物，由 Gucci 技術人員與工匠花費兩年心血研製而成，並於 2021 年在義大利 Gucci 工廠開始生產。

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此次 Gucci 和 Billie Eilish 的合作透過全新廣告形象片與影片同步亮相，影片以Billie Eilish真實原音呈現。在 Billie Eilish 廣為人知的歌曲〈What Was I Made For?〉配樂下，這支影片由一系列如電影場景般的片段交織出毫不矯飾的率真畫面，宛如一張忠實呈現 Billie Eilish 生活的專輯。

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正如品牌勇於邁向永續未來的承諾，全新 Horsebit 1955「怪奇包」貫徹 Gucci 持續在系列作品中加入環保材質的決心及重視人類和地球環境的品牌理念。為進一步彰顯品牌承諾，Gucci 也宣布捐款給非營利組織「Support + Feed」，該組織由 Maggie Baird 於 2020 年創立，致力於創造可公平分配、以植物製食品組成的糧食系統，以協助減緩糧食不安全的問題及氣候危機。

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