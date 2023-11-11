Kitsuné x Barbour聯名推介　油布外套、防水漁夫帽、托特包必敗

以一隻超可愛的小狐狸Logo擄獲眾人心的法、日混血超火紅品牌Maison Kitsuné，可說是不少時尚、美妝生活等領域亟欲爭相聯名的對象，而這回，受歡迎的小狐狸，走入英國人的衣櫥，攜手最堅持英倫傳統工藝、幾乎是影視名人人手一件經典油布外套的Barbour，聯推T恤、襯衫、衛衣、毛衣、外套、長褲、漁夫帽、托特包…等多款服裝與配件。



全世界最可愛的「小狐狸」

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2002年誕生、搖曳著時髦的長尾巴，血液裡流竄著各式音樂類型DNA的小狐狸－Kitsuné，旗下除了擁有結合日式街頭與法式優雅的時裝線之外，更不餘遺力奉獻在音樂文化領域中，不僅催生了「Two Door Cinema Club」、「Parcels」與「Digitalism」…等深受音樂人歡迎的獨立樂團外，還自有推出涵蓋法國獨立搖滾及新浪潮電子樂的音樂廠牌「Kitsuné Musique」，以及座落於紐約布魯克林的當代藝廊「Galerie Kitsuné」，爾後也陸續孕育出廣受全球狐狸粉喜愛、集咖啡廳、烘焙店、酒吧及餐廳於一體的複合式生活美學品牌「Café Kitsuné」，將這隻人見人愛的小狐狸，幻化為更加深入各種精神或物質層面上的生活藝術。

全世界最具人氣的「英式經典」

而一說起Barbour，豐功偉業更是說不完。創立於1894年，以防風防水、抵抗惡劣氣候、經久耐用的獨家油布材質聞名全球，逾130年來，締造出無數經典裝扮，尤其是旗下的明星商品－油布外套（Wax Jacket），征服各界時尚名流，不乏多位影人的私著也絕對都擁有一件。也因Barbour強大的機能性及中性百搭的實穿，深受英國皇室青睞，先後獲頒三張皇室認證。真可說是最具英式風格的代表品牌之一。

首度聯名，每款單品都超Q

2023年，雙方「首度」擦出火花，讓標誌性的Kitsuné小狐狸圖案出現在Barbour油布外套及各項單品上，設計之中，搭配了活潑的格紋和色塊拼接，以Kitsuné帶有俏皮感的風格，加乘Barbour向來重視的功能設計，中性款式男女皆宜，無論都會或戶外穿著都很適合，是接下來香港入冬時節極好入手的品項。

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「Barbour × Kitsuné」聯名款式

拼接油布外套

「Beaufort」油布外套系列，一向是Barbour最受歡迎的款式之一，這件採用Sylkoil蠟棉面料製成的外套，具備防風防水機能，寬鬆的版型很適合秋冬疊搭。維持Barbour經典的暖手袋、風琴大口袋、燈芯絨領，搭配亮眼的撞色與格紋設計，以及Kitsuné俏皮的狐狸標誌於胸口、黃銅拉鍊與鈕扣...等細節處。這件聯名外套除了有活潑的拼接款式，同時也擁有傳統的素面設計。

絎縫保暖外套

保留Barbour經典的菱形、絎縫、燈心絨領和格紋襯裡，加入撞色設計，並加大、加多口袋，以及實用的防風領扣與聯名標誌。各種細節設計，在在都讓輕盈保暖的絎縫外套更具魅力。

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棉質襯衫外套

簡約俐落的版型搭配胸前雙口袋設計，並採用舒適柔軟的純棉斜紋布製作，無論單穿或疊穿皆宜。

針織毛衣

由超柔軟的百分之百「Shetland（設德蘭）羊毛」製成，靈感來自從1894年創立以來，便持續影響著Barbour設計的鄉村風光，加入Kitsuné注重舒適和趣味的設計，顯得百搭又耐看。

棉質連帽衛衣

衣櫃必來一件的連帽衛衣，左胸繡有放大的帶帽狐狸頭圖案搭配Barbour Logo，以慶祝兩個品牌的首次合作。100%純棉面料製作，手感相當柔軟、厚實。

棉質長袖衛衣

Kitsuné以其標誌性的狐狸圖樣聞名，這次為了慶祝與Barbour的合作，聯名系列特別打造出一種趣味的新造型：一隻身穿經典油布外套的Barbour小狐狸，格外討喜有型。

棉質長袖襯衫

採用清新明亮的「Tattersall（塔薩爾）格紋」，100%純棉面料材質，散發簡約、精緻風格，是理想的穿搭單品。

雙面防水托特包

1包2面、手提肩背皆宜。素面油布面料搭配長肩帶，格紋防水面搭配短提帶，讓簡單的托特包變得有趣實用，完美結合雙品牌的標誌性特色。

雙面防水漁夫帽

同樣是1帽2面，素面為防水油布，格紋則為防水透氣面料，印有雙品牌標誌的可拆卸帽帶讓你在風大時也可安心配搭兒不怕被風吹走。

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