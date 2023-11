New Balance英製576別注東京街頭排長龍　重現90年代街頭潮流光輝

【New Balance/ NB576/ 聯乘】說起New Balance的英製波鞋,相信大家心中都離不開9系的990、991與1500,反之更元祖級的576一直不大被重視。



不過,日本人總是有方法煲起潮流。最近東京街頭潮流名所The Apartment聯乘New Balance,推出英製576別注,開賣當日引來排隊潮短短數小時已被清空,到底他們是如何令到NB576回潮?



The Apartment聯乘New Balance英製576別注(The Apartment)

雖然復古是不死的潮流元素,但要拿捏得準確到位並不容易,一過火便淪為老土過氣。位於吉祥寺的The Apartment,是日本街頭文化潮流的重要推手,今次為New Balance 576誕生35周年,The Apartment就推出兩款別注版為其賀壽,並以90年代為主題,重拾出當時街頭文化的美好時光。

The Apartment x New Balance MADE in UK 576(New Balance)