New Balance英製576別注東京街頭排長龍　重現90年代街頭潮流光輝

【New Balance/ NB576/ 聯乘】說起New Balance的英製波鞋，相信大家心中都離不開9系的990、991與1500，反之更元祖級的576一直不大被重視。



不過，日本人總是有方法煲起潮流。最近東京街頭潮流名所The Apartment聯乘New Balance，推出英製576別注，開賣當日引來排隊潮短短數小時已被清空，到底他們是如何令到NB576回潮？



The Apartment聯乘New Balance英製576別注（The Apartment）

雖然復古是不死的潮流元素，但要拿捏得準確到位並不容易，一過火便淪為老土過氣。位於吉祥寺的The Apartment，是日本街頭文化潮流的重要推手，今次為New Balance 576誕生35周年，The Apartment就推出兩款別注版為其賀壽，並以90年代為主題，重拾出當時街頭文化的美好時光。

The Apartment x New Balance MADE in UK 576（New Balance）

兩款別注版英製NB576，啡色馬臀革東京街頭是90年代最火熱的配色，像風行一時NB576 Premium Leather Pack，還有藤原浩經典Nike htm Air Dunk High也以這色調為主。

The Apartment x New Balance MADE in UK 576（New Balance）

而米黃配綠的配色，則喚起昔日Stüssy橫掃潮流界的New Balance 580和Nike Air Huarache兩款別注，90乘年代紐約街頭潮流氣息重現眼前。

Scha Dara Parr演出The Apartment NB576別注宣傳照（New Balance）

Scha Dara Parr昔日穿上NB576登上《FRONT》雜誌封面（the Apartment）

宣傳照方找來傳奇Hip Hop組合Scha Dara Parr擔任模特兒，他們從前經常穿上NB576登上潮流、音樂雜誌，多年來都是這鞋款的忠實支持者，而他們同時代表了90年代澀谷系音樂的光輝歲月，今次宣傳照受昔日《FRONT》Hip Hop雜誌啟發而來，重現當日的街頭氣味，有型也有趣。

【The Apartment聯乘NB576吉祥寺開售日的排隊潮】

The Apartment於11月4日在本店開售時引來排隊潮，人龍超長並在短短數小時內售罄，成功令英製NB576重歸潮流視線，雖然日本被炒殺，但香港代理引入行貨，令大家可以一起感受90年代東京街頭潮流風味。