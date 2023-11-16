Kylie Jenner時裝品牌khy新品　寬闊羽絨、貼身內衣向親人取經？

【Kylie Jenner/ khy/ Balenciaga/ YEEZY/ SKIMS】作為時尚Icon，Kylie Jenner影響力毋庸置疑，她早前成立個人時裝品牌khy，第一個系列即引來搶購潮，現在第二個系列也登場，不過設計竟然似曾相識？



繼美妝品牌Kylie Cosmetics後，Kylie Jenner建立時裝王國khy。（khy）

作為「最年輕女富豪」，Kylie Jenner美妝品牌Kylie Cosmetics取得巨大商業成功，今年她再拓展事業新領域，創立時裝品牌khy，以Affordable Luxury攻打女生市場，她表示設計靈感來自於她的個人衣櫃，而跟柏林設計師品牌Namilia聯乘第一個全黑系列得到很好反應，上架短時間大部份單品已被清空，即使有貨也出現斷碼情況，贏得大眾歡心。

作為時尚Icon，Kylie Jenner創立自家時裝品牌khy也很理所當然。（Getty Images）

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khy設計平衡了奢華設計與平民價錢，第一個系列售價介乎於400元至1,650元之間，媲美H&M、Zara，卻更具話題性和時尚味。不過，另一方面，khy這個暗黑設計帶濃厚Balenciaga、Velements影子，更被設計師Betsy Johnson痛罵Kylie Jenner存心抄襲其心血設計，成功背後留有不少沙石。

凸出身體曲線的貼身內衣，令人即時聯想起SKIMS簽名式設計。（khy）

SKIMS簽名式設計。（SKIMS）

那麼khy第二個系列又如何？當品牌在社交媒體釋出產品圖片時，感覺已似曾相識，如今整個系列上架，便清楚看到設計是向Kylie Jenner同母異父家姐Kim Kardashian品牌SKIMS和前姐夫Kanye West的YEEZY GAP別注，似乎逃不出抄襲疑雲。能凸出身體曲線的貼身內衣，令人即時聯想起SKIMS簽名式設計，至於為今個冬天而設的羽絨，雖然分別貼身與寬闊版本，但由輪廓、剪裁以至天空藍配色，根本就是YEEZY GAP名噪一時的羽絨款式。

khy羽絨貼身與寬闊版本，由輪廓、剪裁以至天空藍配色，根本就是YEEZY GAP名噪一時的羽絨款式。（khy）

YEEZY GAP名噪一時的羽絨款式（YEEZY GAP）

不過，大眾似乎對khy抄考致敬設計不大介意，多款單品已出現斷貨情況，Kylie Jenner的個人身家數字繼續上升。