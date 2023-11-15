LV聯乘5位藝術家出限定Artycapucines手袋　將刺繡、珠飾融入設計

「藝術」與「時尚」密不可分，在兩個跨界領域的加乘之下，讓每一件創作都更顯獨特且具收藏價值。



而Louis Vuitton就是精品中成功的案例，將「Capucines」王牌包款與藝術聯名，推出「Artycapucines」限定特別版，自2019年推出後話題不斷，至今已累積29款作品。

續寫第五篇章，今年又將帶來什麼令人期待的驚豔之作呢？！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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藝術加乘

Louis Vuitton的經典包款不計其數，其中最王牌的包款可屬「Capucines」，這一系列源自品牌於1854年在Neuve-des-Capucines大道開設第一家店面為命名靈感的包款。一推出即廣受歡迎，並啟發了品牌與藝術家聯名的想法，借由藝術家的創意觀點，輔以工匠們的匠心及精湛手藝，創造出絕無僅有的「Artycapucines」特別限定版本。

續寫第五篇章

每一款合作聯名的「Artycapucines」包款，都體現了Louis Vuitton對精湛工藝的無盡承諾，同時也肯定了該包款永恆、優雅的終極體現。延續了好幾年的跨界合作，今年「Artycapucines」來到了第五篇章，邀請了五位當代頂尖藝術家：Billie Zangewa、Ewa Juszkiewicz、Liza Lou、Tursic & Mille以及王子平，每個人都運用獨特的藝術視角，創作出永恆經典的包款。

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無限創意

2023最新「Artycapucines」系列中所推出的五款最新設計，在作品上展現出無盡的才華，現居南非的Billie Zangewa，將自己在2020年以兒子為主角所創作的《The Swimming Lesson》作品重現，以殘缺、不完整的材料來拼湊出風景和人物肖像，以及清晰可見的手工縫合工藝呈現於包款上；波蘭畫家Ewa Juszkiewicz以清晰的版畫印刷來詮釋女性身分、以及西方典籍中被壓抑的角色，並用金色珍珠來襯托；美國藝術家Liza Lou則是以細小、精美的珠飾，壓印在柔軟的皮革上，如同雕塑一般的第二層皮膚覆蓋在包款上。

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「手柄」也是創作

創作的範圍不只有在包身的大面積上，無限的創意也蔓延至「手柄」。法國籍的雙人組合Tursic及Mille，將包款重塑成花朵形狀，結合多彩的刺繡來呈現他們於2021年的精彩畫作《Tenderness》，並搭配燒焦的雪松木手柄；中國藝術家王子平則是以迷你款Capucines來創作，手柄上的紅、白相間，馬上吸引眾人目光，包身則是運用拼接和鑲嵌工藝，以飽和鮮豔色彩來反思，充滿童趣且耐人尋味。

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