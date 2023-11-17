Supreme第N次聯乘Dr. Martens　選上Creeper鞋款展現Punk反叛魅力

【Supreme/ Dr. Martens/ Punk/ 聯乘】Supreme每季聯乘是指定動作，所以談不上是新聞，而跟Dr. Martens合作更是多不勝數。



不過眾多別注中，今次卻是最接近Supreme始創的反叛DNA。



Supreme與Dr. Martens合作無間，除了雙方聯乘外，甚至曾跟UNDERCOVER、Yohji Yamamoto等三方別注。雖然今季聯乘只屬兩個單位，但選用上Dr. Martens型號Ramsey鞋款，再配上黑、銀和紫三款配色。

Supreme聯乘Dr. Martens的Ramsey共有三款配色（Supreme）

可能有人會說這不過是「另一款Supreme聯乘Dr. Martens」，但Ramsey是將70年代Punk文化風行一時的經典Creeper厚底鞋輪廓，配上Dr. Martens招牌氣墊鞋底，並非最經典最熱賣的鞋款，然而品牌Lookbook的模特兒也穿上Punk風格的服飾，全面地展現出街頭文化的青春反叛基因，回到街頭時尚的原點。

說起Creeper鞋，當然會想到最OG的英國製George Cox，由Comme des Garçons到A Bathing Ape、HUMAN MADE、UNDERCOVER等帶著Punk基因的日牌，都曾經合作推出別注鞋款。

George Cox是Creeper鞋的元祖（George Cox）

近代Creeper代表，則要說到來自法國的Adieu，品牌由第一對出品到最新設計，全是Creeper鞋款，絕對忠於這種Punk味十足的設計，品牌兩位創辦人Isabelle Guédon與Benjamin Caron受到John Lyndon（Sex Pistols）、Alan Vega（Suicide）和Joe Strummer（The Clash）等Punk/ New Wave年代重要Icon腳上皮鞋所啟發，從而創立自家品牌，一向對Punk情有獨鍾的UNDERCOVER主腦高橋盾也對Adieu甚為欣賞，兩個單位合作顯得理所當然，繼續Punk下去。