Patagonia雪地運動系列環保新突破　日本潮流大叔機能混搭風教學

等了又等，終於等到天氣轉冷，褸款可以出場了。

Patagonia機能褸款一向深受愛戴，而最新推出的四個雪地運動系列新品，除了功能與環保大躍進外，也適合當今流行的時尚穿搭風格，現在一起看看設計細節，再分享穿搭教學。



Patagonia多個雪地運動系列，既牧增強環保物料又具備功能性，更適合日尚時尚穿搭。（Patagonia）

環保與機能一向是Patagonia所強調的設計重心，今次多個褸款系列，不約而同帶來新突破。其中品牌跟GORE- TEX合作無間，十年前已一起開發GORE-TEX ePE布料，成功去除防水面料中的 PFC 和 PFAS 全氟化合物，讓面料更環保純淨之餘，又不減防水、透氣及防風的表現，是革命性的戶外服裝。Patagonia與GORE-TEX 今季再進一步，在不含任何 PFC 的基礎上提升ePE科技效能，套用在Untracked及Storm Shift系列新品上。

環保機能極限提升的Untracked系列（Patagonia）

Untracked外套極限提升環保機能，升級成為三層式GORE-TEX ePE布料，並採用100%再生物料所製，加上有效減輕外套重量的防水塗層拉鍊，強化成完全不含PFC的環保基準之餘，同時又保持強度的防水、透氣、防風、保溫等機能，防止繩鎖結冰失效而設的下襬 Cohaesive®嵌入式繩鎖系統，以及臂上滑雪通行證專用的口袋，這些用於滑雪運動的細節，放諸生活日常也很實用。

至於特別為野外登山滑雪而設的SnowDrifter 系列，用上超輕量彈性，高透氣面料，方便爬坡有更好發揮，而100%再生聚酯纖維，將從前70%比率加以提升，加上全部均可以進行回收，無疑是更環保的愛護地球設計。

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Storm Shift 系列則以高效保溫結構為大前提，兩層式 GORE-TEX ePE布料配合特製毛絨襯裡，加上吸濕排汗和速乾的功能，環保又保暖。至於Powder Town系列為一家大細度假村雪場假期而設，齊備男、女、童裝款式，採用經過耐久潑水塗層處理的雙層式H2No® 防水面料，一樣專業。

說到穿搭方面，除了典型戶外風格外，也大可參考日本時尚大叔西野大士的Mix & Match技巧，他創立自家品牌NEAT，又跟Graphpaper、Fresh Service的南貴之一起成立TapWater，他巧妙地把正裝西服、山系機能，以及軍事、運動等元素融為一體，破格地把西裝、牛仔Chore Jacket配上戶外風褸，完全無半點違和感，反之帶出另一種時尚品味，其穿搭示範的IG絕對值得大家細味參考。

最後，按圖看更多日本時尚大叔西野大士的戶外風褸穿搭示範：