日本時尚攝影師E-WAX新影集　adidas OG波鞋、鬼罕郵差包是其標記

在當下的聯乘世代，甚麼都可以推出跨界別注，大家早已見怪不怪，可能更視為常態。



早前adidas大賣的折疊長鞋舌Handball Spezial，是時尚攝影師E-WAX跟足球文化雜誌《SHUKYU》一起策劃的三方合作，是球鞋、媒體與藝術的大融合。



最近，E-WAX回到老本行，推出攝影集《The Beauty of Woman》，網上限量發行10本！



adidas、足球文化雜誌《SHUKYU》和攝影師E-WAX三方聯乘的HandBall Spezial（adidas）

出色的跨界聯乘，總是有其獨特的優點。Blokecore潮流令adidas的Old School波鞋翻Hit，很多Original鞋款如Samba、Handball Spezial、Gazelle等，不論OG或別注都大賣，其中帶起折疊長鞋舌潮流的Handball Spezial，是adidas夥同時尚攝影師E-WAX跟足球文化雜誌《SHUKYU》三個單位合作的心血，甫推出便售罄，之後再版加推一樣被秒殺，就知這鞋魅力之強，絕不比Wales Bonner或Pharrell Humanrace的別注Samba弱。

E-WAX替Kiko Kostadinov操刀時裝騷時刻攝影集《À MON SEUL DÉSIR》（Kiko Kostadinov）

不過，作為攝影師，鏡頭才是E-WAX最強武器，繼早前替Kiko Kostadinov紀錄時裝騷時刻的攝影集《À MON SEUL DÉSIR》後，英國倫敦攝影師組織DoBeDo Projects替E-WAX出版攝影集《The Beauty of Woman》。曾到訪E-WAX IG的人，應對他愛捕捉日本街頭女性的作品不會陌生，今次DoBeDo Projects就是精選這些作品結集成書，是限量發行6x4吋攝影集系列，曾推出Tyrone Lebon、Sarah Stedeford等攝影師影集，更重要是網店只得限量10本上架，海外顧客錯過這機會的話，便需要親身參與DoBeDo Projects日後活動才能入手。

E_WAX紀錄日本街頭女生的攝影集《The Beauty of Woman》（DoBeDo Projects）

E-WAX本人的穿搭也受到關注，早期他最愛穿宮下貴裕TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.，近年則反璞歸真以Hoodie、Coach Jacket、adidas OG波鞋等Vintage風格示人，不過他放滿攝影器材的Messenger Bag並不是普通料，而是炒上天價的鬼罕美國加州品牌ZO BAGS絕版貨，就知他由內到外都極有Taste的優質時尚攝影師。

E-WAX自己最愛Vintage穿搭（Brutus）

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