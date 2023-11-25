Mr. A聯乘Garrett Leight太陽眼鏡　粉紅板材配心型柳釘法式浪漫

【聖誕禮物/ 太陽眼鏡/ 聯乘/ 藝術】潮流與藝術的聯乘，大家已司空見慣，幾乎每月都有相關的別注T-Shirt、波鞋，不但有審美疲勞，購買慾也大減，不過凡事有例外，今次法國藝術家Mr. A就跟美國品牌Garrett Leight合作推出太陽眼鏡。



Mr. A聯乘Garrett Leight太陽眼鏡（Over The Classic）

由André Saraiva化名而成的Mr. A，也是位愛聯乘的藝術家，而且範圍甚廣，因為他那色彩豐富，又點有可愛玩味的風格，輕易融入不同產品，也吸引到男女老幼不同受眾，由Chevignon、Bally、UNIQLO，到adidas、Longchamp，T-Shirt、牛仔褲、波鞋、手袋應有盡有，絕不遜於另一位Pop Art界聯乘之王KAWS。

Mr. A是擅長聯乘藝術家（IG@andresaraiva）

今次Mr. A再擴闊聯乘的範圍，跟美國眼鏡品牌Garrett Leight合作，選用品牌最受歡迎的型號Hampton，在這美式復古鏡框上的柳釘上換成心型，鏡臀末端就有他簽名式Logo，即時大大增添時尚氣息，板材配色上則有綠色Juniper與透明粉紅Pink Crystal，後者色彩令人想起現在大熱的法國French Frame，加上心型柳釘，送上巴黎浪漫情懷，聖誕節送禮又一好選擇。

Mr. A聯乘Garrett Leight太陽眼鏡粉紅板材最富法式浪漫味道（Over The Classic）

作為藝術家，Mr. A在聯名眼鏡也亦一展所長，眼鏡包裝盒由他親自操刀，有別於抽象表現主義運動代表藝術家Jackson Pollock的潑墨方式，而是以塗鴉的噴墨方式將色彩不規則地在盒上留下記印，Garrett Leight在社交平台上分享了Mr. A作畫狀況，大家可以重溫當時創作情景。

Mr. A親自操刀噴墨眼鏡包裝盒（Garrett Leight）

數數手指，藝術家聯乘眼鏡並不多，較近期例子有香港街頭藝術家Lousy與本地品牌A. Society，其他則多是致敬形式，像日本手造眼鏡品牌EnaLloid的「TASA」型號是向畫家藤田嗣治取材的設計，至於另一日本品牌Effector的「AW」，由鏡架輪廓到型號簡約，輕易聯想到傳奇Pop Art大師Andy Warhol了。