Anya Hindmarch首登UNIQLO　人氣眼睛單品$49帶回家　本週五開賣

UNIQLO今日宣布首度與英國品牌ANYA HINDMARCH攜手推出UNIQLO x ANYA HINDMARCH秋冬聯名系列。ANYA HINDMARCH一直以來以卓越創意與精湛工藝聞名，本次合作由設計師Anya Hindmarch以UNIQLO LifeWear的高品質與追求極簡理念的品牌基因出發，融入ANYA HINDMARCH獨特創意視角，並結合溫暖、明亮的色彩調性與精緻原創的設計細節，為即將來臨的歲末節慶迎來更多注目與吸引力。全新聯名系列包含女裝及童裝等共8款趣味吸睛的針織單品，11月24日（五）於UNIQLO全港店舖及網路商店繽紛登場。



UNIQLO x ANYA HINDMARCH 首次聯名系列登場

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迅銷集團資深執行董事兼UNIQLO全球研發設計中心總監勝田幸宏（Yukihiro Katsuta）表示：「我相信ANYA HINDMARCH的卓越創意和現代工藝以及其重視消費者的堅持，與UNIQLO製作服裝的品牌理念高度契合。ANYA HINDMARCH將其獨特的幽默感及趣味性融入UNIQLO經典雋永的單品設計裡，創造出令人振奮驚喜的全新LifeWear系列，而我們也期待這個全新聯名系列能為即將到來的歲末佳節增添充滿溫度的節慶氣息。」

Anya Hindmarch表示：「身為UNIQLO的忠實粉絲，我很欣賞品牌兼具實用及美學的設計理念，而這也與我自身的設計風格相契合。我很榮幸能夠與UNIQLO一起打造聯名系列，特別是著重在品牌最具代表性的針織單品。我意識到UNIQLO的針織設計一直以來皆以完美剪裁和繽紛色彩呈現，因此我決定保留這些出色的細節，並進一步透過不同織法和外顯縫線等解構手法重新詮釋，讓穿著針織衫成為人們一日之中最享受的時刻。能夠與出色的全球團隊合作打造如此富有趣味性的設計，對我而言是非常美妙的體驗。」

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專注細節與精巧工藝 玩味生活的精緻設計

本次全新聯名系列中的經典針織單品透過對比色縫線和外部接縫等細節，增添現代氣息，其中「女裝特級小羊毛圓領毛衣」飾有單邊不對稱的袖口撞色設計，另一側則特別以修補式的織法及眼睛圖案打造如手工質感般、令人眼睛一亮的俏皮表情細節，共推出濃郁明亮的森林綠、海軍藍、暖橘與淺灰等四色，營造滿滿節慶氛圍。「童裝特級小羊毛圓領毛衣」除了採用呼應系列主題的眼睛及縫線細節，更使用了高品質的19.5微米羊毛打造不刺癢且輕盈舒適的膚觸感，同樣推出四款繽紛可愛色系讓寶貝盡情搭配出超萌冬日穿搭！

此外，為歡慶HEATTECH系列推出20周年，UNIQLO x ANYA HINDMARCH 2023秋冬聯名系列配件也特別採用這款全球大受歡迎的知名面料科技，並將Anya Hindmarch標誌性的「眼睛」圖案融入「HEATTECH針織帽」折疊處與「HEATTECH針織披巾」上的撞色口袋設計中，「童裝HEATTECH針織帽」更增添超萌毛球，輕鬆即可搭配出童趣十足的親子裝！「HEATTECH襪子」和「HEATTECH針織手套」皆以輕巧有型的拼色設計呼應系列主題大膽吸睛的眼睛圖案巧思，換季時分隨性選擇一款獨特配件或是運用系列中各種繽紛單品疊穿，即可創造令人耳目一新的時尚風格。此外，本次更推出以回收聚酯纖維製成、環保又可愛的「摺疊收納包」，呼應設計師Anya Hindmarch對環保議題的關注重視，實踐永續的同時也能俏皮又可愛！

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UNIQLO x ANYA HINDMARCH 2023秋冬聯名系列販售資訊

上市日期：2023年11月24日（五）

系列商品：全系列共8款商品，於全港UNIQLO店舖及網路商店同步販售，最低售價HK$ 49起。

商品尺寸：尺寸依商品款式而異，特別尺碼僅網路商店販售

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