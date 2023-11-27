Tiffany & Co.出Pokémon聯名首飾 18K金、黑銀鑲鑽小精靈超精緻
撰文：COOL潮流生活網
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擁有長期合作關係的 Tiffany & Co. 與藝術家 Daniel Arsham 每每推出合作系列總會引起大家的關注，而稍早他們再度釋出全新聯名系列，以超人氣卡通《寵物小精靈》（Pokémon）為靈感打造而成，當中除了有經典角色的配飾外，亦有寶貝球造型的珠寶盒，看起來相當可愛！
Tiffany & Co. 攜手 Daniel Arsham 打造寵物小精靈飾品！
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稍早，官方釋出與知名藝術家 Daniel Arsham 聯名系列，今次特別以超人氣卡通《寵物小精靈》為靈感設計而成，該系列包含 6 款標誌性的神奇寶貝，包括：比卡超、夢夢、車厘龜、小火龍、卡拉卡拉、波波球⋯⋯ 以 18K 黃金和霧黑純銀搭配鑽石製成，呈現可愛兼具奢華的風格。
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據悉，該系列珠寶將於 12 月於指定地區店舖以及 Tiffany & Co. 官網販售，喜歡的朋友也請密切留意相關發售資訊了！
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