FamilyMart服裝系列首次時裝騷　群星演繹時尚穿搭挑戰UNIQLO？

【日本/ 聯乘/ 便利店】香港人「返鄉下」，逛便利店是指定動作，特別是半夜肚餓時，更是最大救星。



FamilyMart的炸雞人氣最強，不過自從推出服飾系列CONVENIENCE WEAR後，到這便利店又多一個理由，日前她們更為CONVENIENCE WEAR新系列舉行時裝騷，由星級模特兒助陣，潮味更濃。



FamilyMart的CONVENIENCE WEAR系列請來Facetasm設計師落合宏理主理（FamilyMart）

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CONVENIENCE WEAR是FamilyMart紀念創立40周年而發展新支線，她們對這系列極為重視，請來Facetasm設計師落合宏理主理設計，以日常基礎穿搭為創作理念，希望帶來簡約、便宜又且質素產品，當中包括T-Shirt、襪子、雨衣等實用性產品，優質設計、顏色眾多、相宜價錢，加上購買點「梗有一間係左近」，銷售量屢創佳績，雖然未及得上UNIQLO，但人氣強勁是不爭的事實。

《大叔的愛》演員吉田鋼太郎和《POPEYE》雜誌封面女郎八木莉可子是FamilyMart品牌大使（Fashionsnap）

日前FamilyMart於國立代代木第二體育館中央為CONVENIENCE WEAR舉行一場大型時裝騷，場內設置成象徵「未來FamilyMart」的店舖，穿上便利制服的老中青男男女女，以及不同國籍的模特兒，包括又吉直樹、內田理央、柳俊太郎、太田莉菜等，和兩位FamilyMart品牌大使，《大叔的愛》演員吉田鋼太郎和《POPEYE》雜誌封面女郎八木莉可子，他們自由自在地在店內穿梭，感覺融入日常生活之中。

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作為時裝騷總監是落合宏理，他的CONVENIENCE WEAR新系列給予大家熱鬧、繽紛和歡樂的感覺，各樣服飾都是簡單易襯得來又有時尚的剪裁、配色等細節，造型師的穿搭技巧亦應記一功，將平凡變得不平凡，這方面比UNIQLO更強。而落合宏理更邀請了他自己大學時期就一直喜愛的樂隊Sunny Day Service主腦曾我部恵一跟樂隊作現場演出，通過「充滿愛的表演」為會場帶來高潮，是一場別開生面的「便利店」時裝騷。