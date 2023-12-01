男士精品背囊7大推介　LV、GUCCI壓花logo易襯衫、PRADA簡約輕身

除了球鞋外，身上行頭還有「包款」最值得投資，而男生們最需要的就是一款帥氣的背囊了！



無論是上班或上學通勤，有一款實用又大器的後背包就能瞬間讓穿搭加分不少，快看看 2023 年有哪些人氣的精品背囊型號吧！

2023男士精品背包必買Top 7（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

1. DIOR RIDER 背包

DIOR 近期推出的全新放大版老花包，瞬間成為櫃上的高詢問款，比起經典老花，放大版老花更多了一點街頭休閒感，也讓男子們更輕鬆的混搭於日常穿搭中，結合 DIOR Rider 的經典包型，低調點綴品牌標誌展現低調奢華感，加上可調整長短的軟墊肩帶，能減輕揹重物時的不適感！

2. LOUIS VUITTON Discovery背包

LV 百看不膩的 Discovery 後背包，選用低調的 Monogram 壓花圖案小牛皮製作，全黑色搭配細節壓紋不僅耐髒，還有百搭好駕馭的優點，遠遠看就像是個平凡的背囊，但一進看就讓人忍不住驚呼，除了高顏值之外，包包還有許多貼心的小設計，像是配備三個外口袋，方便拿取隨身物，包包內也有多個口袋，可將攜帶物整理的井然有序！

同場加映：5款值得入手的浮誇系爆款波鞋 NIKE、Balenciaga、Balmain夠獨特（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

3. LOEWE經典小牛皮小號背包

喜愛設計特別又不至於太難駕馭的背囊？那麼 LOEWE 就是你最好的選擇，LOEWE 這款背囊有著特殊的幾何剪裁，直式的拉鍊式開口也意外的好拿取物品呢，小外部拉鍊扁平口袋可容納一台平板電腦，看似輕巧其實容量超大！

4. FENDI大型FF提花布料背包

喜愛帶點隨興感的後背包可以考慮這款！FENDI 低調系老花後背包，使用黑色和灰色 FF 主題圖案的提花布料所製成，既有存在感又不會過於招搖，包身上有兩個前口袋方便拿取物品，拉繩開合的設計還能增添層次感！

5. GUCCI JUMBO GG背包

GUCCI jumbo GG 設計看起來更俐落有型，以 Guccio Gucci 名字首字母演繹出經典形象，並改用超大尺寸呈現營造出休閒潮流感，讓精品包包不再遙不可及，能完美搭配衣櫃中原有的單品，包身有多個口袋、再也不怕東西散落在包包裡啦！

同場加映：LV男士斜背包精選Top 10 Soft Trunk、City Keepall日常穿搭必備（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

6. PRADA再生尼龍及Saffiano皮革背包

PRADA 尼龍包堪稱品牌的經典之作，後背包也以再生尼龍縫製打造，並且以創新的機能性面料以回收海洋塑膠廢料製成，更兼具永續發展的意義，背包設有拉鍊主隔層讓你能輕易分門別類收納，正面綴有 Saffiano 皮革細節彰顯品牌身分，是一款低調又能展現品味的精品後背包！

7. BURBERRY Rocco後背包

BURBERRY 格紋也能看起來很帥！全新 BURBERRY Rocco 後背包以雙向拉鍊開合更安心便利，還有一個多功能外袋可收納物品，包包內還有筆記型電腦隔層，簡直就是專為通勤族設計的完美後背包，加上入門價格，是 CP 值非常高的選項唷！

延伸閱讀：

可以看不能吃！Fendi 推出要價近 4 萬元的飯糰包！網友：看著都餓了！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】