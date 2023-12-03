親身到日本訂製職人手造眼鏡　成品比白山、金子更滿意| 買物專欄

【買物專欄】正所謂獨購樂不如眾購樂，《一物》最新連載欄目【買物】從四方八面請來時尚界台前幕後人物，分享近來入手好好物，讓尋到心頭好的購物樂趣傳播開去。



【買物】今次由《一物》編輯部成員Bruno講述他在日本訂製眼鏡的經歷。



「一直有留意訂造眼鏡，多年前在巴黎工幹時途經一間訂製眼鏡店，但索價不菲，最後打消念頭。其後今年年初在網上發現日本眼鏡店Megane-Ya Strike（めがね舎ストライク BASEMAN）有訂製服務，於是寫好在記事簿的Wishlist之中。」

Megane-Ya Strike有訂製金屬眼鏡（めがね舎ストライク）

「6月時會到京都旅遊，最終下定決心，再仔細研究。位於京都購物區四条藤井大丸百貨店內的Megane-Ya Strike，正好有金屬鏡架訂造，選用合金SPM（Sun Platinum Metal）素材，是一種混合85%鎳、11%鉻、3%銀和1%其他金屬而成的白金色合金，自然散發銀白色的光澤，因而有「白金」之美名。加上復古造型和相宜價錢，單看相片已心動。經IG通訊後得知訂製需時六個月，卻無損行動的決心。」

訂製眼鏡有很多不同組合，選過框形，又可選有鼻托、一山鼻樑，花多眼亂卻很好玩。（Bruno攝）

「旅程第一日在酒店Chick-in放下行李即去到Megane-Ya Strike，雖然語言不通，但通過翻譯軟件，一切大小溝通仍可順利進行。店長細心地量度每一部份，由頭顱、眼距、鼻跟、臂長等。最艱難的並非數字，而是款式，訂製框形有Round、Boston、Octagon、Crown Panto等，鼻橋和鏡臂也有多款可選擇，在店內思前想後，最終選來Crown Panto，成交。」

訂製了Crown Panto款式，經6個月時間等候收到製成品，愛不釋手。（Bruno攝）

「眼鏡訂製期為六個月，最後早了數星期竣工，送到香港即時開箱，滿足感非筆墨所能形容，看到日本眼鏡職人細膩工藝之餘，一副完完全全屬於自己尺碼的眼鏡，又是另一種心情，即使先後擁有白山、金子、增永、Eyevan等金屬眼鏡，各擅勝場，然而這副100% Perfect Fit的Crown Panto金屬仍叫我愛不釋手，現在日元低水，這價錢跟現成日本手造眼鏡製品相差無幾，絕對是物有所值。」

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訂製眼鏡框形選擇：

訂製眼鏡鼻樑選擇：

訂製眼鏡鏡臂選擇：（めがね舎ストライク）

Shopper Profile：Bruno，《一物》編輯部成員，最愛資料搜集。

