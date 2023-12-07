N.HOOLYWOOD聯乘松田翔太CAREERING　將不起眼的日常小物時尚化

撰文：梁譯文
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【N.HOOLYWOOD / 尾花大輔 / CAREERING / 松田翔太/ 日牌】時裝設計師的厲害之處，就是往往也能創作出令人眼前一亮的作品，將大眾認為日常不太起眼的東西注入時尚元素，重新給予新生命！

最近由尾花大輔（Daisuke Obana）所主理的日本時裝品牌N.HOOLYWOOD便與知名日本演員松田翔太所創立的首飾品牌CAREERING合作，攜手設計出以「安全別針」作為籃本的小物系列。

相信大家絕不會對安全別針這款辦工室文具有任何陌生的感覺，然而這款小器具最常在大家生活中出現的時間便是用來作固定布料、纖維等材質之用，看似只是單純的工具，卻正因為簡約的輪廓引來了尾花大輔與松田翔太的眼球，將它轉化為不止於此的時尚單品。

CAREERING一向提倡清新，作品需展現金屬與生俱來的美感，於本次的聯名系列中，雙方製作出總共三款的單品，包括兩款別針小物與一款Tee裇，其中一款別針刻意將末端的尖刺刪去轉化成散發著光滑線條的耳環，並採用上擁有抗敏性的18K金屬製作，而別針頭的包覆位置更刻有N.HOOLYWOOD及CAREERING的品牌字樣，看似簡約，但絕對能為造型帶來了不少的時尚點綴。

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然而其實以往亦有不少品牌也曾經以辦工室文具、工作器具作為時尚小物的基礎，當中包括AMBUSH的925純銀製的索帶、安全別針手鏈、衣夾耳環與藥丸耳環，Off-white推出的長尾夾、鎖匙耳環與螺絲帽戒指，Raf Simons設計的別針鎖匙扣及罐裝拉環，Maison Margiela的錶殼與錶帶手鐲以及十字螺絲耳環及手鐲，Balenciaga的螺絲索手鐲，另外更有PEACEMINUSONE經典的長尾夾。

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