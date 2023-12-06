NIGO與Supreme早己結下不解之緣　紅線竟然是迷彩Box Logo Hoodie

【Nigo／Supreme/ A Bathing Ape】所謂的「永恆」，就是即使飽受時間洗禮與人們習性上的改變，也能歷久常新、永不過時。當中美國傳奇滑板品牌Supreme便是最佳的例子，



雖然近年品牌的人氣度看似不及從前，但日前在NIGO與Supreme的官方Instagram帳戶上所發佈的照片，卻令Supreme再度引起話題！



這張由美國著名攝影師Ari Marcopoulos所拍攝的相片，可看到NIGO（長尾智明）身穿著Supreme本年秋冬季度所推出的灰色Box Logo衛衣，胸口以刺繡形式刺上白色Supreme字樣與迷彩圖案，NIGO身處於白牆前，配以閃光燈拍攝，讓照片散發著以往品牌由Terry Richardson所操刀的宣傳照氣息，當中最為人熟悉的人物必定是Lady Gaga、Kate Moss、Michael Jordan、Neil Young、Lou Reed與Mike Tyson。

搞圖回顧Supreme歷年Box Logo宣傳企劃與聯乘設計：

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不過，這款以迷彩Box Logo為設計主軸的衛衣，其原祖版本早在二十八年前經已面世，當時是為了慶祝Supreme成軍一周年所誕生的紀念之作，另外更有圓領衛衣版本。直至1997年在《SMART》雜誌的「STYLE OF TODAY」專檔中，更刊登出NIGO與高橋盾的相片，而這張相片中清晰看到NIGO正正穿上了這款迷彩Box Logo衛衣的1995年版本，與本次的肖像照有著完美的共鳴感。

眾所週知，NIGO特別鍾情於「Duck Hunter」美國迷彩圖案，而他的前品牌A Bathing Ape亦以Duck Hunter迷彩作為設計藍本，配上猿人面孔創作，繪製出時至今天依然經典的BAPE Camo。而在1998年至2002年短短的四年時間，A Bathing Ape更與Supreme攜手合作創作總共15款不同色系的Box Logo Tee，現今二手市場上也極為罕有，有價有市。

這次NIGO與Supreme的合作證實了雙方早已結下不解之緣，同時也完美演繹了「永恆」一詞，至於Supreme會否像一如既往的慣例，將其人像照片印製成Photo Tee推出，那就拭目以待吧！