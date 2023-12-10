日本花卉大師東信康仁曾跟Dior、adidas合作　個展實現花有百日紅

撰文：梁譯文
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【日本花藝】古語有云「花無百日紅」，萬物一直被受時間約束，最美的一刻往往瞬間即逝，不過日本花卉藝術家東信康仁（Azuma Makoto）卻反對這個理論，透過他對花藝的理解與創作，將正在完美盛放的花卉植物進行凍齡之術，創作出永不凋謝的花卉藝術品，把花卉綻放的一刻留芳百世，最近他更在澳洲維多利亞國家美術館（National Gallery of Victoria）開設個人展覽——「A Chaotic Garden」。

生於日本1976年的東信康仁，在17歲之時經已在花店工作，時間讓他潛移默化地愛上了種植的樂趣，並意識到大自然的奇妙之處，各種看似外貌相同的花卉卻各有著自身獨特的美態與成長過程，唯一讓他覺得可惜的地方就是花卉的成長周期相當短暫，盛放得最美的時間往往相當短暫。

東信康仁為adidas創作「ENDLESS SPIRIT」作品（adidas）

去年東信康仁跟Dior合作帶來香氛系列La Collection Privée Christian Dior，將花藝雕塑傾注到六款香薰作品之中，將花卉獨特的色彩與季節性表露無遺，詩意無限。

東信康仁跟Dior合作帶來香氛系列La Collection Privée Christian Dior（Dior）
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東信康仁的花卉世界也得到品牌青睞，Hermès、 Dries Van Noten、Fendi ，而adidas於2021年聖誕月找他創作「ENDLESS SPIRIT」作品，靈感來自聖誕節大量樹木被人類砍伐成節日裝飾後便被丟棄，於是將冷杉樹冷凍成冰柱，展示第二次生命帶出環境永續的主題。

Block Flowers, 2020（Azuma Makoto）
Block Flowers, 2020（Azuma Makoto）

直至2002年，東信康仁於東京南青山創立了「JARDINS des FLEURS」高級花店，2005年更開始藉著各種意想不到的藝術手法探索花卉植物的美學，來彰顯花卉與植物的可能性，成功讓Azuma Makoto迅速於花卉藝術界別被受肯定，來到2009年更以個人名義成立了「Azuma Makoto, Kaju Kenkyusho（AMKK）」（東信、花樹研究所），以更大規模的藝術展示方式來呈現花卉與植物，當中最為人熟悉的凍齡表達手法必定是他把花卉的枯萎周期停頓，將其「生命」延續下去。

這次為期四個月，橫跨了2023至2024年的「A Chaotic Garden」展覽，是東信康仁首次在澳洲的展出活動，花卉展品繼續以他擅長的「Block flowers」方式呈現，將處於生與死之間，陷入彌留狀態的花卉製成一個又一個被樹脂方塊包裹著的懸浮標本，將花卉短暫但美麗的一刻永久保存，實現了「花有百日紅」。

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