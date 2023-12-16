nonnative再聯乘Mizuno鞋履　遠赴北島拍攝造型照呈現機能風畫面

撰文：梁譯文
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【nonnative／Mizuno/ 聯乘】隨著年齡的增長，喜好定不其然地改變，不過在個人風格上，當足夠了解自身所愛並累積足夠的經驗，便慢慢醞釀出合適自己的造型，這是相當可貴兼難以取替的，更是對別人以及對自己的尊重，「不隨波逐流地表現個人性格與態度」，這就是日本時裝品牌nonnative主理人藤井隆所堅信的理念。

而他再一次將這理念展現在nonnative聯乘Mizuno鞋履之中。

創立於1999年，由藤井隆所主理的東京時裝品牌nonnative，多年來對於品牌上所呈現的輪廓與配搭也相當執著，縱觀現今各品牌流行著闊身Oversized的造型，但藤井隆卻「固執」地堅持著品牌獨特的「Regular-Fit」稱身輪廓，配襯出令一看便知nonnative出品的造型。

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近年nonnative更漸漸地趨向機能化，在不少設計中也發現他選用GORE-TEX、CORDURA、Polartec等戶外物料，更與戶外品牌Gramicci長期合作，不過最令人發現這個趨向機能化的舉動，必定是nonnative歷年各款聯乘鞋履的分別，當中可看到藤井隆早期與Converse、Vans、GUIDI、Paraboot、OFFICINE CREATIVE等品牌合作也著眼於款式改動與經典的拉鏈系統設定，但近年轉向與SUICOKE、New Balance、ASICS、Timberland、Mizuno等合作，融入了不少的機能物料。

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快將告別2023年之時，nonnative再與日本國寶級品牌Mizuno聯手設計出次回聯名鞋款——「WAVE MUJIN TL MID GTX “BLACK”」，本次作品沿用「WAVE MUJIN TL GTX」作為設計籃本，結合富有彈性的針織襪套作為中筒形態，亦再次利用能對抗極端天氣的GORE-TEX物料來包裹鞋履，配以來自法國輪胎製造商MICHELIN具耐磨性的橡膠鞋底，讓這款帶有越野跑風格的作品增添實實在在的機能感，而雙方的品牌標記低調地刻在後踭位置，並以全黑配色為中心，結合麖皮、針織等布材呈現出高度的時尚層次感。

為配合鞋作的推出，nonnative並邀請了日本著名風景攝影師白石晋一朗（Shinichiro Shiraishi）遠赴北島拍攝，透過標誌性重疊拍攝技藝，將鞋履、大自然與模特兒融為一體，呈現滿載機能風的宣傳相畫面。

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