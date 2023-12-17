BEAMS兩大重臣攜手聯乘Vans　90年代原宿風格呈現多元化機能設計

【Vans/ BEAMS/ Daiwa Pier39/ Unlikely/ SSZ】說到近日最火熱的新日牌，非Unlikely莫屬了，這個由BEAMS前創意總監中田慎介創立的品牌，以當代剪裁與細節重塑經典大受歡迎。最近，中田慎介又有新搞作，跟BEAMS舊同事、現SSZ品牌主理人加藤忠幸合作，以TOKYO DESIGN COLLECTIVE之名跟Vans進行聯乘。



近年Y2K熱潮蜂擁全球，不論時裝界、音樂界、文化界，以至電子界都圍繞着2000年代產物所運行，但一直擁有著自家獨有文化的日本卻沒有被影響，那種嘩眾取寵的東西對於他們只是潮流的過客，當中日本時裝百貨公司BEAMS便是最佳例子，多年來圍繞日系美式文化為中心，將東岸的學院風與西岸衝浪文化等元素延伸，同時亦孕育了一眾對於審美有著共同理念的設計師與時裝買手，當中近年最炙手可熱的人物，中田慎介絕對是當之無愧。

身為前BEAMS創意總監的中田慎介，自立門戶以後便為不同日本時裝品牌擔任顧問及監督，最為人熟悉便是日本磯釣品牌Daiwa Pier39，創新地將戶外機能細節注入到闊身版型之中，開展了全新的Tech Wear風格，亦讓Daiwa Pier39在2020年春夏首季至今依然被受追捧，另外中田慎介亦創立了The Hermit Club，以「for Functional Life」為宗旨，設計出系統舒適度高並帶有功能細節的日常服。

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於本年初中田慎介發佈了第一本由BEAMS出版的讀本《UNLIKELY THINGS》，以他喜愛的「不尋常」單品為題材，書中展示出了他精心挑選的175件私人收藏品，包括服裝、雜物、室內裝飾到藝術，而這本書藉其實只是他的開端，皆因時至本年9月，中田慎介便創立了他的自家品牌Unlikely，以不同年代的舊美式大人服飾為設計主軸，配合標誌性的日系寬身輪廓，完美地將東岸學院風「American Casual 阿美咔嘰」（アメカジ）造型推動。

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最近，中田慎介再受Vans邀請作為創作總監開拓全新東洋支線「TOKYO DESIGN COLLECTIVE」，這次他更找了在BEAMS相識多年的合作夥伴加藤忠幸（Katoh Tadayuki）攜手參與，作為BEAMS SSZ主理人，加藤忠幸一向醉心於美式西岸衝浪與滑板文化，這次雙方為Vans TOKYO DESIGN COLLECTIVE（TDC）設計，必定能將美國東西岸元素包攬，將日系美式風格與Vans連接。

作為Vans TOKYO DESIGN COLLECTIVE的首季系列，中田慎介與加藤忠幸命名為「MULTI-FUNKTIONAL」，作品結集了兩位獨特的設計視覺，將帶功能性的設計以「隱藏口袋」表達，整個系列也圍繞着90年代初期日本原宿街頭文代的氛圍呈現，而當年拿著滑板穿梭於原宿的年輕人都會以二手衣服配搭洗水牛仔褲與Vans。系列當中最具代表性的單品必定是經典的美國空軍MA-1外套，作品保留MA-1初期款式的細節，內裏更注入了多個能收藏著塗鴉噴漆罐的口袋（亦可以收藏罐裝飲料），這設定是兩位對於90年代Hip Hop文化的致敬，另外同樣具代表性兼散發著龐克氣息的Buffalo格子裇衫也是他們的得意之作，外貌看似平平無奇，但同樣在內層加入了9個多功能內袋，供擺放護照、耳機、錢包等各種隨身日常小物。

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除此之外，本次系列宣傳影片製作人更請來了時尚人野村訓市擔任，透個充滿90年代氣息得魚眼鏡頭展示出Vans TOKYO DESIGN COLLECTIVE系列的設計概念。

野村訓市（Kunichi Nomura）（BRUTUS.jp）