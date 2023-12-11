G-SHOCK新推3款日本忍者手錶　以水遁、火遁、奔跑忍術為主題設計

CASIO 卡西歐G-SHOCK總是有很多靈感創作新錶，最近品牌以日本的忍者為主題，奠基於人氣系列一口氣延伸出三種型號，它們分別為農家橡樹2100、三眼造型的6900與經典的方殼數位顯示5600系列，三款錶分別代表三種忍術，加上G-SHOCK精心設計的專屬包裝，令喜歡日本傳統文化的人一看到三款錶眼睛都會亮起來。



首先看到代表忍術「水遁之術」的DW-5600NNJ，錶款搭配飾有鎖子甲風格的熱壓印網格半透明藍色錶帶，藉以代表忍者潛入池塘、河流、護城河和其他水體中進行進行躲避和滲透任務。

G-SHOCK 3款手錶分別代表3種忍術。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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另外以忍術「火遁之術」為靈感的是GA-2100NNJ，它配置了熱壓印網格半透明灰色錶帶和錶圈，看起來就像火球製造出的濃煙，通常忍者會使用火焰（例如點燃稻草或木材、發射火箭矢等）來轉移敵人注意力，達到隱匿自身或製造干擾的效果。

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最後則是以忍術「忍者奔跑」為靈感的DW-6900NNJ，錶款採用多角度印刷技術以貼合錶殼與錶帶的彎曲處，將印花圖案呈現如風一般快速的疾風忍者形象，目的是要揣摩長距離奔跑時保持身體不左右搖晃的獨特忍者式奔跑方式。

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三款忍者主題作品都會在面盤、錶帶扣環與底蓋點綴象徵忍者之心——手裏劍的圖案，甚至連背光圖案（限DW-5600NNJ）也會呈現手裏劍圖案，強而有力地展現出引人入勝的主題精髓。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK以日本「忍者」為主題重新打造三款人氣熱賣型號】