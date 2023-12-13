Ib Kamara率領Off-White劍指明年巴黎時裝周　延續Virgil設計遺願

【巴黎時裝周／Off-White/ Virgil Abloh】於2021年，一直影響著歐美時裝發展的重要人物Virgil Abloh逝世，突發的消息同時亦令Off-White藝術總監一職無了期地懸空著，直至2022年4月，Off-White終於迎來了合適人選Ib Kamara擔任這重要職位。



Ib Kamara（Le Monde）

生於1990年的Ib Kamara，全名Ibrahim Kamara，畢業於Central Saint Martins（倫敦中央聖馬丁藝術設計學院）的他其實已在時尚圈打混多年而絕非籍籍無名之士，除了曾在Off-White中與Virgil Abloh共事多年之外，Ib Kamara亦是一位Slasher（斜槓族），擔任時尚造型師、攝影師、品牌形象藝術監製等等，另外他過往更在不同的高級時裝媒體中擔任高級編輯與時裝造型師，包括《i-D》、《Vogue》的英國版、法國版與意大利版、《Double》、《AnOther》、《System》與《M》等等，而在2021年1月，Ib Kamara亦被《Dazed》委任為雜誌的總編輯。

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除此之外，多年來Ib Kamara更與不同高級品牌合作，例如當年由Riccardo Tisci主理的Burberry，以及Rihanna個人品牌Fenty，還有Louis Vuitton、CHANEL、Marc Jacob與Comme des Garçons等等，現年只是33歲的他已相識滿天下，亦能感受得到他對時裝的熱情與思維表達受到不少人的青睞與肯定。

在Virgil Abloh後時代擔任Off-White首席藝術總監的Ib Kamara，絕對是一個相當艱難的任務，「如何保留品牌經典，同時注入全新元素」首當其衝。自2023春夏「地標」戰開始，以至本年初Ib Kamara在巴黎時裝周中發表2023秋冬系列「Lunar Delivery」，作品系列散發著前衛科技感氛圍，並以他成長之地非洲甘比亞為軸心營造出火星氛圍，服裝以反光、萬花筒迷彩等鮮艷色彩，成功保留著Virgil Abloh以往的華麗設計面貌，縱然這次成功沒有讓Ib Kamara停下來，但他也決定先暫別於2024春夏季度，專心迎戰即將來臨的2024秋冬系列。

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Ib Kamara為了讓Off-White於明年2月回歸巴黎時裝周作最佳準備，近日釋出了Off-White 2024初秋系列，他認為「這次的早秋系列」預示著品牌將重回Virgil Abloh在2012年創立品牌時的原點，將「年輕、奢華、玩味、街頭」的元素透過真實的日常服呈現，衣物與配飾都重現以往大家鍾愛的Off-White十字標誌，「近年時尚界都喜歡極簡風，但他希望Off-White的作品是充滿著歡樂及有趣的。」延續以往Virgil Abloh希望將街頭風格也能於時裝天橋上走秀的遺願。