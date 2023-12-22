BEAMS聯乘Levi’s開創先河　不玩經典501　首現二合一皮牌牛迷必儲

【Levi's／BEAMS／牛仔褲/ 聯乘】自2019年開始，Levi's與BEAMS的合作密不可分，每年的重點聯乘也會集中在「如何呈現Levi's的另一面」，不過2020至2023年卻是雙方的空窗期，但就在今年年末之時，Levi's與BEAMS宣佈再度聯手，闊別差不多兩年後，將在2024年初送上最佳的開年之選。



日本時裝百貨公司BEAMS的聯乘設計團隊不時帶來的驚喜，擅長保留舊物美好一面，並著眼在細節位上作微調改動，已足夠將經典之作帶來全新的演繹。

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翻查紀錄，2022年Levi’s跟BEAMS的第三彈合作以1950年代致敬，推出「Super Wide Collection」大受好評，一來是因為當今潮流也偏向闊身化，二來是現今品牌也相對沒有推出這種寛鬆剪裁牛仔褲，三來是BEAMS一向也很擅長這種City Boy風格，乘勝追擊之下，來到本次合作雙方把時間推前，從1940年代動盪的二次世界大戰擷取靈感，創作出寛闊的「Super Wide V2 Collection」。

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「Super Wide V2 Collection」系列最具代表性的單品絕對是石磨藍洗水Type 1牛仔褸與牛仔褲。Type 1牛仔褸延續闊身版型剪裁，前方由5粒鈕扣減至4粒，亦換上二戰時期的通孔鈕扣款式（皆因當時需要減少資源浪費來製造武器），前方口袋去除袋蓋，後方清晰可見Levi’s經典的布邊設定於背部內。

牛仔褲同樣地跟著二戰主題發揮，兩個後袋的標誌拱形縫線用上代表BEAMS的橙色手繪風格呈現，本次的皮牌設計更大膽地以二合一款式示人，象徵著本次的雙方合作，加上牛仔布選用上亦加強了其厚度，提升作品耐用性及質量。