聖誕節2023｜嚴選10個應節紅色手袋　韓牌WE11DONE玩味不輸CDG

【聖誕節2023/ 手袋】又到聖誕，雖然紅色是這佳節的主色調，但若All Red穿搭上陣，卻甚難駕馭，一不小心，非但不時尚，反而容易釀成時裝車禍，大大破壞節日氣氛。既然紅色服裝不易穿，不如向其他地方著手，當中最佳選擇無疑是手袋，即使是深沉衣衫，也可成萬叢中的一點紅，為聖誕時尚添亮點。



紅色手袋為整體穿搭增添亮點（Ssense）

市面上紅色手袋選擇不算少，想文青一點，有JIL SANDER極簡風格的Red Tangle Small Bag，想玩味的話，則有WE11DONE的Red Pocket Touch Tote和COMME DES GARÇONS SHIRT的Red Flap Pockets Tote，而THE ROW的Polly leather tote bag以大取勝。

奢華品牌的紅色手袋夠華麗（Matches Fashion）

奢華品牌方面，BURBERRY的Shield Mini Burberry Check shoulder bag那紅色格仔布配上金色鈴鐺，最富聖誕節日色彩；而BOTTEGA VENETA的Red Mini Sardine Bag與JACQUEMUS的SSENSE Exclusive Burgundy Guirlande 'Le Bambimou' Bag，同樣是品牌簽名式袋款換上應節的紅色；至於Valentino Garavani的Rockstud East-West bag與Alexander McQueen的The Slash cutout leather cross-body bag是華麗之選，擺明車馬為X'mas Party而設。