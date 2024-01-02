認識韓國獨立手袋品牌Stand Oil　成立短短兩年多已深受韓星愛戴

【韓國品牌/ 手袋 / NewJeans/ 周子瑜】手袋，永遠不嫌多，具設計感且價錢親民的手袋更是難求。不想再揹Charles & Keith與其他女生撞袋？以簡約、實用、耐用和親民的價格為賣點的韓國品牌Stand Oil或許是你的下一個選擇。



Stand Oil成立短短兩年多已成為韓國女生最愛手袋品牌之一（Stand Oil）

Stand Oil是由韓國設計師Kim Ji-hyun於2021年創立。品牌名字來自於一種用於繪畫的油，這種油可以讓顏料變得更加平滑和光亮。Kim Ji-hyun正是希望能創造出讓女性感覺舒適和自信的手袋，就像Stand Oil一樣，能夠讓顏色更加鮮豔和美麗。因此她選擇以高品質的純素皮革作為包包的主要材料，並且採用了簡潔而有力的線條和形狀，打造出一系列既時尚又實用的手袋。

女人最明女人心，Kim Ji-hyun明白女人買袋，愈多款式、愈多顏色可供挑選就最開心。因此，Stand Oil的手袋有往往提供多種類型和顏色，滿足女人不同場合和風格的需求。在此理念下，Stand Oil於推出後即深受一眾KOL及明星愛戴，NewJeans、周子瑜、LE SSERAFIM成員許允真在私下Off穿搭時經常見這品牌蹤影，得到名人加持下更是驟間爆紅。

其中，Stand Oil最受歡迎的三款包包分別是Post Bag、Chubby Bag和Clam Bag。這三款包包都有一個共同的特點：內部均設計了多個夾層和口袋，讓用家能有條有理地存放手機、錢包、化妝品等日用品，兼備設計感與實用性。

Post Bag是Stand Oil經典袋款（Stand Oil）

Post Bag是Stand Oil的熱賣經典款。這款手袋的靈感來自於郵差袋，袋面有一個大的翻蓋和一個金屬扣，可以好好收納日用品。Post Bag約A4 size，非常適合上班或上學使用。Post Bag更有七種顏色可供選擇，包括黑色、白色、米色、粉色、藍色、紫色和黃色，襯衫一流。

Chubby Bag重塑復古保齡球袋（Stand Oil）

另一個暢銷手袋則是Chubby Bag，也是最具有辨識度的款式之一。手袋的外型圓潤飽滿，像保齡球袋亦像麵包，加上材質柔軟舒適，而且具有不同顏色尺寸，甫推出就深受歡迎。

Clam Bag帶有Old Celine、Jil Sander的Quiet Luxury氣質（Stand Oil）

若喜歡簡潔流暢的款式，Clam Bag會是心儀之選。設計靈感來自於蜆的外殼，有一個弧形的開口和一個拉鍊，可以方便開關，而手袋大小適合放置一個手機或一個小錢包，非常適合約會或逛街使用，更帶有Old Celine、Jil Sander的Quiet Luxury氣質，是貼地價錢的平民之選。