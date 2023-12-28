Gregory包最新聯乘　BEAMS BOY第五回合作竟是BEAMS第二波別注？

【Gregory／BEAMS BOY／BEAMS／聯乘】一直打著美式風格旗號的日本時尚百貨公司BEAMS，向來對美國包袋品牌Gregory情有獨鍾，令Gregory一詞經常出現在日本流行字典之中，透過日本人的演繹，Gregory已不單純屬於登山領域，而是日本人眼中的日常時尚配搭單品。



Gregory x BEAMS Duffel Bag M（左），Gregory x BEAMS Spin Sling V2（後）。（BEAMS）

回想起香港千禧年代，Gregory也曾經風靡一時，堅韌的CORDURA 500D物料提供耐磨與抗撕裂的性能，搭載高容量的體積與舒適的肩帶，加上型態選擇甚多以及眾多的配色與圖案，在端莊的校服中增添了時尚氣息，難怪成為學生們的「御用書包」。

Gregory x BEAMS BOY Nice Day（左上），Gregory x BEAMS BOY Day And a Half（左下），Gregory x BEAMS BOY Day Pack（右上）。（BEAMS）

在這年尾時間，BEAMS BOY與BEAMS繼續與Gregory保持良好的合作關係，推出年尾壓哨聯乘系列，本次更重塑90年代經典的美式沙漠迷彩圖案來貫穿所有作品。此迷彩又名「Chocolate Chip Camoflage」（朱古力曲奇迷彩），在1993年推出原祖產物後，這次已經是第四次復刻Chocolate Chip Camo，而第二次則是1998年的「銀章」，第三次便是Gregory Japan的40周年紀念版。

本次的聯名系列是Gregory與BEAMS BOY和BEAMS攜手合作完成，但單獨分開來計算的話，這已是BEAMS BOY的第五回合作，但卻是BEAMS的第二次，兩大單位設計出合共8大袋款，BEAMS BOY囊括了Day Pack、Nice Day、Day And A Half、Pony Bag、Padded Shoulder Pouch與Trifold Wallet，另外BEAMS則以Duffel Bag M及Spin Sling V2為籃本。

不過，當中最值得一提是今次聯乘的繡章細節，BEAMS團隊巧妙地作出從未出現過的設定，皆因原祖版本的朱古力曲奇迷彩在當年是配搭著只出現了四年多的「藍文字標記」（1993年-1997年），而往後的就是出現了17年的「銀章」（1998年-2015年）與40周年紀念章（2017年），但這次卻以2016年首次出現至今的「三角山章」襯上「藍文字標記」，可謂新舊共融，亦是這系列的一大吸引點，作為Gregory迷的大家又有收藏的理由吧！