Porter Classic為吉田克幸定製非賣品　日本傳統刺繡記錄品牌初心

【Porter Classic／吉田克幸／WOLF'S HEAD】Porter Classic銀座旗艦總店翻新的一年後，品牌將迎來第八次「Sashiko Love」活動，時間也剛好是銀座店的15周年，兩位創辦人吉田克幸與吉田玲雄決定將「Sashiko Love 2023」慶典移師到PC銀座店舉行，並推出一系列價值不菲的巔峰作品。



Porter Classic兩位創辦人父子檔吉田克幸與吉田玲雄（Porter Classic）

2022年的12月尾，Porter Classic旗艦銀座總店在經歷了13年光陰後，決定進行裝修，新店邀請到日本電影及視覺美術總監種田陽平（Yohei Taneda）與東宝映像美術參與，將銀座店設計成幾可亂真的一艘「旅行中帆船」（Travelling Sailing Ship），當客人打開木門後，便立即置身於Porter Classic的晚間航海時光之中。

Porter Classic銀座旗艦總店（Porter Classic）

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早前Porter Classic為慶祝銀座店的15周年與「Sashiko Love 2023」，一口氣設計出8款質量頂級的作品，這系列已不只停留在服裝層面，如要放到藝術館展出也不會有半點違和感，那當然作品的定價也相對地高昂。

PC RIDERS JACKET W/LOVE&PEACE SILVER / WOLF'S HEAD LARGE BLACK SUEDE PEACE STUDS（Porter Classic）

PC RIDERS JACKET W/LOVE&PEACE SILVER / WOLF'S HEAD LARGE BLACK SUEDE PEACE STUDS（Porter Classic）

PC RIDERS JACKET W/LOVE&PEACE SILVER / WOLF'S HEAD PEACE SMALL STUDS（Porter Classic）

其中兩款藍色機車皮革外套再聯乘合作無間的WOLF'S HEAD，創辦人幹田卓司在背部以Peace和平標誌透過圓形窩釘堆砌而成，靈感源自二十五年前吉田克幸為吉田克幸定製的皮帶，兩件單品均只此一件，這件Riders Jacket價值￥742,500（約$41,000港元），值與不值還是問自己吧！

不過大家可能會心想「有錢有咩買唔起」，那便大錯特錯了！因為這次Porter Classic刺子繡活動製作了一件獨一無二的French Jacket，官網中還標示了這件作品是為吉田克幸專門度身訂造，整件外套由古織物（Kokiji）藍染布料為基礎，並利用傳統「Boro」技藝拼合，最值得一提是右胸前的破洞巧妙地配上了PC心形刺繡作補強，衣服的刺繡圖案也是人手一針一線地繡上，紀錄著吉田克幸在夏威夷的時光，作品完美地表達出品牌對古董織物的重視，亦是品牌誕生最初的起點，尤如將Porter Classic在這十六年來的美好光陰以一件藝術品呈現，難怪這件單品標明「Not for sale」。

PC KOKIJI FRENCH JACKET，為吉田克幸定製的非賣品（Porter Classic）

PC KOKIJI FRENCH JACKET，為吉田克幸定製的非賣品（Porter Classic）

為吉田克幸定製的非賣品，寫著Not for sale。（Porter Classic）

除此之外，其他作品也是以Porter Classic的經典單品作靈感，包括使用海島棉織成的PC劍道系列，小小的「Love & Peace」金色飾品點綴了整個套裝。此外更有由40多個部件組成的Ohariko Army Military Coat，胸前的圓形飛機繡章上的「Ohariko Mafia」，就是一路以來製作多件單品的裁縫師，也是這些年來品牌的背後功臣。最後那件H/W Patchwork Tunic由不同的剩餘布碎以Boro技術拼湊，而這些布材是PC創始以來一直保留著精華，這次是賦予它們新生命得最好時機。