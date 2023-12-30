POPEYE前造型師離開NAUTICA JP　City Boy教主如何重塑美國老牌？

【NAUTICA JAPAN／CAHLUMN／長谷川昭雄／City Boy/ POPEYE】近年男生的衣着態度受到《POPEYE》主催的City Boy風潮影響，日系美式闊身穿衣風格成為了主流輪廓，如要說這情況全數歸功於《POPEYE》前造型師兼長谷川昭雄（Akio Hasegawa）的話，應該也絕不過份吧！

不過，長谷川昭雄日前忽然告別一手重塑成功的美國老牌NAUTICA。



長谷川昭雄跟HOUYHNHNM創立了網絡雜誌「AH.H」（AH.H）

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時光倒流回到2018年，前《POPEYE》總編輯木下孝浩離開雜誌社後，長谷川昭雄轉投網媒HOUYHNHNM另專欄「AH.H」，也先後為多個品牌擔任造型師與時尚總監一職，包括WTAPS、nanamica、New Balance、Timberland、Polo Ralph Lauren等等，除了拍攝擅長的瀟灑造型照之外，亦會與不同品牌推出實體聯乘單品，一直鞏固著他獨有的City Boy男生活力氣質。

直至2020年，他成受到NAUTICA JAPAN的邀請，成為品牌首席創意總監，為這美式休閒老牌添加了以往缺乏的年輕朝氣感，但經過「三年之癢」後，雙方在這年尾間最終宣佈「分手」。

其實這次分手早已有跡可尋，在2023年初的時份，NAUTICA JAPAN的官方Instagram將所有帖文刪去，而長谷川昭雄也在個人Instagram的簡介欄目中表示了「2020-23 NAUTICA.JP」，同月長谷川昭雄更上載了一張寫著「CAHLUMN Directed by A.H」的圖片，種種跡象感覺到雙方早已決定不再延續合作關係，皆因當時長谷川昭雄正在籌備著全新個人品牌CAHLUMN，但CAHLUMN與NAUTICA JP背後同屬Daytona International集團旗下，估計雙方應該是「和平分手」。

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CAHLUMN的出現有種「新歡與舊愛是同類人」的感覺，這品牌名字來自「Column」（專欄）一詞，將「o」改成長谷川昭雄名字簡稱「ah」，延續其標誌性的層次感造型，造型照中一如既往地捕捉隨性年輕人於街頭上的一舉一動，服裝設計方面由內到外貫徹著他喜愛的白與藍，包括多件基礎單品如Tee、牛津紡恤衫、衞衣、牛仔褲、帽子等，不過說實話，如果將CAHLUMN跟NAUTICA JP的標記撕去，兩者確實難以分辨。

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另外，長谷川昭雄亦延續他對紙本的愛，CAHLUMN會推出自己書本，內容包含當季的衣物與造型，還有不同的訪談欄目，長谷川昭雄也認為這有點像當初製作《POPEYE》改版期間的感覺。