FENDI x FRGMT x POKÉMON推3方聯名系列　手袋、耳環、手鏈必收服

萬眾期待，台北寶可夢中心終於開幕了！開幕首日就吸引超多粉絲湧入，擠爆店面，甚至還有人前一晚就在外面排隊，只為第一時間進入店內搶購商品，由此可知，寶可夢的魅力有多大！如今就連 Fendi 也推出以寶可夢為原型設計的一系列商品！



FENDI x FRGMT x POKÉMON 系列登場！

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稍早，Fendi 釋出與日本潮流大神藤原浩全新聯名系列，光這兩個名號打出來就夠引起話題了，為了慶祝即將登場的龍年，藤原浩也邀請了 The Pokémon Company 及全球知名的寶可夢品牌，完成這次難得的三方合作。也為了龍年，這次的商品皆以龍型寶可夢角色為主題的系列，因此可以看到商品中出現快龍、迷你龍、哈克龍等角色；FF 經典老花印上寶可夢角色的圖案，真的可愛到不行。

在 FENDI x FRGMT x POKÉMON 聯名系列中，FENDI 最具辨識度的女用和男用 Peekaboo 包款及 Baguette 包款，還有 FF logo 圖案都搭配寶可夢的角色，以著名的龍屬性寶可夢角色為造型，慶祝即將到來的龍年。

而 FENDI 的皮件工藝也出現有趣的轉變，在不同階段巧妙地演繹出可愛的寶可夢角色：從 FF 緹花布與 FF 帆布底襯上的鑲嵌及印花（除了 Peekaboo 和 Baguette，還有購物袋和男士相機包），到全新 Baguette 包款和 Mini Baguette 包款上運用全皮革 3D 鑲嵌工藝來製作快龍和迷你龍兩隻龍屬性寶可夢，還有可愛的 NANO 迷你尺寸可供選擇。

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一款特別的 Baguette 包款採用了複雜精細的微珠 FF 刺繡工藝，繡有三隻寶可夢角色和流蘇，而一款中型款式的 Peekaboo ISeeU 包款則採用了閃亮的白色鱷魚皮材質，在金屬手柄和鏈帶上加入了哈克龍和迷你龍的圖案，充分展現出 FENDI 嫺熟運用材料的精湛工藝。

Baguette Pouch、Mini By The Way、Mini Mon Trésor 等迷你尺寸的經典包款和小型皮件，以及快龍造型的鑰匙吊飾和紡織品配飾，讓這次的聯名系列擁有更豐富多元的產品。從耳環到戒指，多款鍍鋅黃銅首飾將 FENDI 代表性的 FF logo 圖案加上寶可夢的角色，包括迷你龍、哈克龍，以及著名的精靈球，而這顆精靈球在柔軟的手鍊和項鍊上打開，不經意地露出FF logo 圖案，是對品牌標誌的慶祝。

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這個系列還有男女休閒服裝，如印有快龍圖案的 T 恤、連帽衫和 FF logo 圖案真絲睡衣。與寶可夢的合作還包括由 FENDI 皮革工匠巧手打造的快龍，進一步展現 FENDI 的精湛工藝和玩心。限量發售的聯名系列是真正的稀有收藏品，採用最優質的皮革精心製作而成，繫有快龍專屬的真絲 FF 圍巾，需要耗費三十多個小時以手工製作。

據悉，FENDI x FRGMT 與 FENDI x FRGMT x POKÉMON 系列將於 2024 年 1 月 4 日起在全球特定 FENDI 精品店及fendi.com 官網販售。有興趣的讀者們可千萬不要錯過了！

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