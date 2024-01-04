Stanley聯乘Starbucks現瘋搶潮　經典保溫壺複製Crocs成功策略

【Stanley／Starbucks/ Crocs／聯乘】近日美國保溫壺老字號Stanley聯乘Starbucks推出冬日Winter Pink配色，在美國現瘋搶潮，有人通宵排隊，亦有人不惜以身犯險搶劫。



Stanley翻生與其說潮流是自然生態營造出來的話，不如說它是基於人為因素，並且潮流的推動絕大部份是能力者在有策略性地推動著浪潮的起伏。當中前Crocs首席行銷總監Terence Reilly便是成功例子，更有效地將這股搶購熱潮轉移到Stanley中。



曾被貶得一文不值的塑膠拖鞋Crocs，這款很多人都認為奇醜無比的通孔划船鞋，在前Crocs首席行銷總監Terence Reilly的帶領改變之下，近年已成為了集流行、時尚、玩味於一身的鞋作，2023年的全年收入總值更高達50億美元，在這個影響著全球的例證下，Terence Reilly於2020年離開了Crocs，轉移陣地到擁有百年歷史的Stanley保溫產品牌擔任總裁，繼續複製著他獨到的經營模式，讓Stanley保溫壺成為了現今眾多人搶購的單品。

誕生於1913年的百年老字號Stanley，可說是保溫壺的創始品牌，透過真空隔熱技術與鋼材融合在一個便攜壺子中，是上世紀不可缺少的發明，同時亦永遠改變了人類對熱飲的消費模式。

Stanley推出如彩虹般之多的顏色（Ig@Camila Watson）

當時Crocs亦是同樣推出彩虹般多的配色（Crocs）

基於這個扎根多年的品牌己有一定程度的追隨者，Terence Reilly需要改變的是品牌如何融入年輕人市場，皆因自疫情開始後，衛生風險讓人們慣性地攜帶一個專屬自己的飲品容器，為了讓Stanley與消費者之間建立關係，所以他複製Crocs以往的做法，推出如彩虹般之多的顏色，並可刻上自己設計的文字與圖案成專屬的保溫壺，另外更開放地與不同單位合作，成為了一眾Stanley粉絲的收藏系列，品牌的標誌款式Quencher就是最佳例子。

這個新行銷手法，令Stanley保溫水壺Quencher大受歡迎，日前推出聯乘Starbucks冬日粉紅Winter Pink新配色版本，在美國多個城市引來通宵排隊搶購潮，人們為求買到心頭好顏色，不惜三間夜半起床排隊，甚至有人更以身犯險去搶劫，有消息指StockX潮物交易網站在別注版保溫壺推出一日後已售出317個，交易額達51,037美金（約398,550港元），可見這個經重整後保溫壺的無盡吸引力，也再一次顯現Terence Reilly妙絕的市場策略。

另外為了將Stanley打入潮流市場，Terence Reilly將社交媒體Instagram進行改革動作，將比較老派的拍攝手法轉向為色彩繽紛的清新感覺，同時也會轉發大家的帖文與相片，讓Stanley產品成為了顧客們生活一部分，從而建立信任與融洽的互動關係，就像大社群一樣。

當中最為誇張的例子就是上年11月中時，一名女子在TikTok發佈了一條迅速爆紅的短片，並登上時事新聞，片中可看到Stanley的Quencher保溫杯子在一台燒毀車子中，竟然仍能

完整無缺地幸存，事後Terence Reilly更為事主換車並送上多個免費的備用保溫杯，引起網上大量好評與支持的言論，可見Terence Reilly在捕捉這種發酵式新聞的能力，單單是這個宣傳策略已比起任何一個廣告來得實在兼有效。

總括而言，Terence Reilly堅信使用社交媒體對於聆聽和跟消費者互動是品牌行銷最重要得元素，這信念亦是大家之前在Crocs所看到的。