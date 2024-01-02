認識NewJeans最愛英國設計師　黑暗糜爛被轉化成Y2K清新少女魅力

【NewJeans／Ashley Williams／Y2K】新晉K-Pop女團NewJeans，出道日子未及兩年已衝出亞洲成為國際人氣組合，在剛過去的跨年活動中，五位成員更被邀請為美國廣播公司（ABC）的「Dick Clark's New Year's Rockin' Eve」跨年節目中擔任特別演唱嘉賓。



雖然NewJeans不是親身亮相於紐約時代廣場（Times Square）中，而是透過虛擬表演形式呈現，兩首歌曲的表演時間加上她們身穿的表演服裝，已成為當晚的最大亮點。



貴為首隊登上美國跨年節目的韓國女團，表演服飾當然要精心挑選，這次NewJeans的創作總監閔熙珍決定捨棄各隊員代言的大牌，反而再次選上最愛倫敦時裝設計師Ashley Williams的2024年春夏回歸新作。

NewJeans一眾成員穿上Ashley Williams 2024年春夏系列（NewJeans）

自Ashley Williams完成了2021秋冬季度後，突然離開時裝界，經過兩年休息時間，品牌再次在倫敦時裝周中發表2024年春夏系列，延續一如既往的反叛感，並融入了糜爛細節，當中可看到被釘在十字架上的耶穌頭像、破爛穿窿衣物與「YOU MUST DIE」的字句等元素注入服裝之中，而Ashley Williams表示這些設計靈感來自兩套黑白電影——俄羅斯導演 Aleksei German的《Hard to be a God》與瑞典導演Ingmar Bergman（英瑪褒曼）的經典《The Seventh Seal》（第七封印）。

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整個系列中最為人感興趣的地方是添加了許多現今火熱的Y2K元素，例如不少作品可看到Hello Kitty與蝴蝶絲帶結，更有向「I LOVE NY」致敬的「I LOVE ME」Monogram圖案與哥德式字體設計的貨車帽與襪子，更有模仿兒童牆上塗鴉的長裙，將可愛與暗黑結合，散發著一份反諷感覺，而這些作品與NewJeans一向追捧的Y2K造型有著不可分割的同步感，另外在跨年表演《ETA》一曲時，Hanni與Haerin頭上的星形頭箍也是Ashley Williams重點之作，點綴後尤如90年代日本經典動漫《美少女戰士》。