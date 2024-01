認識NewJeans最愛英國設計師　黑暗糜爛被轉化成Y2K清新少女魅力

【NewJeans/Ashley Williams/Y2K】新晉K-Pop女團NewJeans,出道日子未及兩年已衝出亞洲成為國際人氣組合,在剛過去的跨年活動中,五位成員更被邀請為美國廣播公司(ABC)的「Dick Clark's New Year's Rockin' Eve」跨年節目中擔任特別演唱嘉賓。



雖然NewJeans不是親身亮相於紐約時代廣場(Times Square)中,而是透過虛擬表演形式呈現,兩首歌曲的表演時間加上她們身穿的表演服裝,已成為當晚的最大亮點。



貴為首隊登上美國跨年節目的韓國女團,表演服飾當然要精心挑選,這次NewJeans的創作總監閔熙珍決定捨棄各隊員代言的大牌,反而再次選上最愛倫敦時裝設計師Ashley Williams的2024年春夏回歸新作。

NewJeans一眾成員穿上Ashley Williams 2024年春夏系列(NewJeans)

自Ashley Williams完成了2021秋冬季度後,突然離開時裝界,經過兩年休息時間,品牌再次在倫敦時裝周中發表2024年春夏系列,延續一如既往的反叛感,並融入了糜爛細節,當中可看到被釘在十字架上的耶穌頭像、破爛穿窿衣物與「YOU MUST DIE」的字句等元素注入服裝之中,而Ashley Williams表示這些設計靈感來自兩套黑白電影——俄羅斯導演 Aleksei German的《Hard to be a God》與瑞典導演Ingmar Bergman(英瑪褒曼)的經典《The Seventh Seal》(第七封印)。

整個系列中最為人感興趣的地方是添加了許多現今火熱的Y2K元素,例如不少作品可看到Hello Kitty與蝴蝶絲帶結,更有向「I LOVE NY」致敬的「I LOVE ME」Monogram圖案與哥德式字體設計的貨車帽與襪子,更有模仿兒童牆上塗鴉的長裙,將可愛與暗黑結合,散發著一份反諷感覺,而這些作品與NewJeans一向追捧的Y2K造型有著不可分割的同步感,另外在跨年表演《ETA》一曲時,Hanni與Haerin頭上的星形頭箍也是Ashley Williams重點之作,點綴後尤如90年代日本經典動漫《美少女戰士》。