真.鍵盤戰士？ 印尼設計師用廢物造藝術爆紅　限量單品開售即秒殺

近幾年由於環保意識的抬頭，許多品牌都開始針對產品研擬出環保相關的策略，更有不少設計師選擇以回收物作為創作基礎，打造出自己的設計美學。今天要為各位介紹的印尼設計師 Alfaz Syam 便是利用鍵盤打造屬於自己的「廢物藝術」！



充滿賽博感的藝術創作

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除了從事平面設計以及電影製作，Alfaz Syam 也創立自己的品牌 Button Network，利用從垃圾場、舊倉庫回收而來的廢棄鍵盤，製作出面罩、手套、鞋款、馬甲等一系列單品，全黑的配色搭配上鍵盤的立體造型，讓每件作品散發出神秘的科技氣息，彷彿像是來自未來的賽博產物。

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限量單品開賣馬上售罄

根據先前 Alfaz Syam 與 Hypebeast 的訪談內容，Alfaz Syam 自 2022 年開始對再生時尚產生興趣，在推出鍵盤單品爆紅後，目前也開始與許多單位合作，只可惜手工藝品因為使用回收物料以及手工製作，每次發售的單品均以限量的形式，也讓這些鍵盤作品一發售便火速售罄！

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Alfaz Syam 也在訪談中分享這些單品的製作過程絕不是大家想像的那麼簡單，除了要找到合適的老鍵盤，還必須經過精密的裁切、清理等過程，才能達到作品的要求。值得一提的是，Alfaz Syam 也表示未來將會製作與服飾相關的作品，大家不妨可以先關注 Alfaz Syam 和其品牌 Button Network 期待一下！

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