2023時尚回顧丨Pharrell 780萬LV手袋　Y2K與adidas Samba熱爆

【2023時尚回顧】2023年來到最後一日，在展望2024年的前先來一次年度整合結算，



本回《一物》挑選了2030年7件時裝界的大事件，來一次溫故知新，由adidas經典足球鞋Samba突如其來的興起、說到韓國新晉人氣女團NewJeans如何影響著全球Y2K造型風潮。



如要選擇2023年最具人氣的運動鞋作，相信大家也不會質疑adidas Samba的影響力，這款由adidas創辦人Adi Dassler於1949年設計的足球鞋履，在73年後成為了一眾時尚愛好者的日常鞋履，其標誌性的三間條紋配上純白簡約修長的輪廓，無論男或女都能容易將鞋作貫穿到各造型之中，然而這個熱浪的觸發點也不得不承認是Justin Bieber、Hailey Bieber、Kendall Jenner、Bella Hadid與BLACKPINK成員等一眾歐美韓時尚Icon的街拍造型效應所致，加上HUMANRACE、Wales Bonner、Sporty & Rich等聯乘版本，看來這個熱潮將會延續下去，配襯復古球衣與Track Suit的足球風趨勢，來年絕對是adidas的天下。

adidas Samba OG（adidas）

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如同adidas Samba一樣， 在2023年衝擊著全球潮流的單位無疑是韓國新晉人氣女團NewJeans，這隊出道僅16個月，五位成員Minji、Haerin、Hanni、Danielle、Hyein平均年齡16歲，多變的曲風與甜美的外貌，在這年半間已在全球吸納極大量粉絲，無論大大小小的現場表演及活動都是「Bunnies」的焦點所在。這隊由SM娛樂的創作總監閔熙珍所打造的團隊，擺脫了以往韓式女團慣例，其中之一的曲目《Cool With You》更以芭蕾舞曲為主調，並邀請到香港影帝梁朝偉客串MV演出，另外NewJeans亦跨界別地與不同單位合作，由Nike、Levi's到McDonald’s、Coca Cola，以至飛天小女警，同時這五位女生各自成為了不同高級時裝品牌的代言人——Minji（Chanel）、Haerin（Dior）、Hanni（Gucci）、Danielle（Burberry）和Hyein（Louis Vuitton），可見經理人的前瞻性與影響力，但不得不提是她們在出道之時所帶起的Y2K造型風潮，以誇張及色彩繽紛的露腰小背心襯上Boot-Cut牛仔褲與厚底鞋，配合如大兔耳冷帽、耳機、卡通人物鎖匙扣、毛毛背包、CCD數碼相機、大髮夾等小物，除此之外NewJeans的專輯封圖包裝也貫切著Y2K主題，無論由內到外都能完美呈現出千禧年代的清新少女氣息。

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談到「新牛仔褲」，來自日本原宿神級古着店BerBerJin的主理人藤原裕也在本年大力推廣牛仔文化，除了自家復刻牛仔品牌New Manual外，2023年尾為了慶祝BerBerJin成立25周年更與Levi’s官方合作，把自己的牛仔褲收藏品之一進行復刻，這款是Levi’s Vintage Clothing從未有復刻過的稀有1942年501版型，具備了1937年的細節與1944年的Cone Mills White Oak牛仔布料，全部於三藩市Levi's Eureka Innovation Lab限量生產80條，引發了搶購潮，而這位Levi’s專家亦令沉寂多年的牛仔褲慢慢回歸潮流位置。

Y2K以外，女裝方面在年中也湧出了時裝名詞「Quiet Luxury」，這種綻放女性魅力的態度多於一種風格，而Quiet Luxury最佳的示範定必是Phoebe Philo，她任職Céline十年時間已將此理念投放於品牌之中，女性的美可以是簡約但絕不單調，那種貴麗氛圍應由心出發，衣物的挑選是通過合適的剪裁與物料作媒介來營造層次感。2023年大家期待以久的Phoebe Philo同名品牌終於正式登場，作品設計延續她的「Philo-sophy」哲學——即是「Quiet Luxury」的DNA，首個系列甫上架大部份單品即已被瘋狂粉絲一掃而空。

Phoebe Philo個人品牌終於在2023年登場（Phoebe Philo）

Phoebe Philo創立同名品牌（Phoebe Philo）

本年女生以Quiet Luxury為主題，反觀男生那種Luxury便相對高調，現任Louis Vuitton首席創意總監Pharrell Williams除了於11月在香港舉行了Louis Vuitton Pre-Fall 2024時裝騷之外，6月時份他到巴後時裝周所引起的話題性更高，皆因他手上那個鮮黃色的LV Speedy bag搶了很多時裝迷的眼球，當時據稱這個由鱷魚皮製作配以倒轉LV Monogram圖案將是天價，時隔半年後，謎底終於解開，這款Speedy Bag確實是高達100萬美元（約780萬港元），更是超級罕有，成2023年重要IT Bag。

現任Louis Vuitton首席創意總監的Pharrell Williams，手上那個價值100萬美元的鮮黃色LV Speedy bag搶了很多時裝迷的眼球。 （Getty Image）

2023年12月時間，繼英國時尚電商Farfetch被韓國電商企業coupang作白武士姿態以$5億美元（約$38億港元）拯救後，但前提是與瑞士時尚集團Richemont（歷峰集團）進行以收購Yoox-Net-a-Porter 47.5%的股份作資金轉移最終失敗而導致，所以暫時只有$5億美元作緊急資金的Farfetch仍有約$28億美元的財務負擔，以及超過$10億美元的長期貸款，雖然公司暫時可以「止一止血」，但前景未許樂觀。

另外同樣是來自英國的高級時裝網店MATCHESFASHION也被同國零售集團Frasers以6300萬美元（約$5億港元）收購，據報MATCHESFASHION在6年前被私募股權公司Apax Partners收購時的估值高達10億美元，絕對是極大虧蝕。這情況可反映現今全球經濟體下滑，網上的奢侈品已不是消費者的必需品，加上店舖與店舖的價格競爭以及高昂物流成本與有限庫存量，奢侈品電商還有生存空間嗎？那便在2024年拭目以待吧！

2023年另一普及的現象是運動員全面入侵時裝界，可見運動員在現今世代的影響力也甚高，對於品牌來說，他們也不單單是運動員而是運動明星，健康形象與專業態度也有助高級品牌的方向發展，當中Louis Vuitton與Rolex簽下了男子網壇史上最年輕世界第一艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）為品牌大使，Gucci也不甘示弱與男網新星冼拿（Jannik Sinner）合作為他推出專屬定製運動袋。除此之外，足球明星如比比寧咸（Jude Bellingham）、觀迪（Jules Koundé）、阿拉巴（David Alaba）等也受邀參與時裝騷。