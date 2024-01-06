LV請巴黎13歲男孩當實習生　網民反應兩極　是真天才還是純宣傳？

【Louis Vuitton／LV】近日極具話題性的娛樂新聞，必定是國內一位9歲攝影師笙笙為梁朝偉掌鏡一系列人像照，專業拍攝技巧配合攝影師與模特兒的互動，作品流露出自然童心之美，很難想像是一位9歲女孩拍攝出來的作品。



另一邊廂，最近一位巴黎母親將她13歲兒子所設計的Louis Vuitton時裝衣物手稿放到網上，同樣引起熱話，最終更被品牌邀請成為設計師實習生。



2023年11月7日，法國時裝之都巴黎中的一位母親Louise Odessa在社交平台X（前身為Twitter）中發佈了一則帖文並標記著Louis Vuitton的官方帳號，寫上「希望為她13歲的兒子在米蘭中找到實習機會，皆因他對LV與皮革帶有很高的熱情，亦擅長在平板電腦上繪圖，也能使用Photoshop進行創作，將來計劃修讀關於時尚專業的學士學位。」

13歲男孩的LV草圖（Louise Odessa）

13歲男孩的LV草圖（Louise Odessa）

13歲男孩的LV草圖（Louise Odessa）

13歲男孩的LV草圖（Louise Odessa）

帖文附上一共四張設計手稿，有男裝與女裝的全身設計草圖，亦有球鞋與高跟鞋，鞋款更細緻得包含著鞋側、鞋面、鞋底、正面、後方等不同角度，甚至連45度的鞋履繪圖也有，可見這位從沒有得到充分專業設計知識的小孩擁有無窮的潛力，他母親的帖文也成為了網民轉發的故事，經過時間發酵，一位現職巴黎BFMTV的記者Marie Gentric發現後，並呼籲LVMH來審查他的設計，最終消息真的傳到了Louis Vuitton總部，更答應會為這名13歲男生在LV提供實習機會。

能夠進入Louis Vuitton成為實習生確實是很多時裝畢業生與設計師們夢寐以求的目標，不過當這消息傳開後，同樣引來不少網民的質疑，有人說「男孩背後必定有強大的資金背景支持」，又有人認為男生的畫功相當幼嫩，很多小孩也能畫出這些圖畫，亦有人發現他的手稿將品牌名稱「Louis Vuitton」誤寫成「Louis Vitton」，再者不少網民稱這次邀請這位男孩作實習生是LV的宣傳技倆，不過留言也有正面支持的一方，還希望他經過實習後能真正成為獨當一面的時裝設計師，那就讓大家拭目以待吧！

按圖看網民對13歲準LV實習生的評價：