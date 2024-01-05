篠山紀信離世　日本攝影大師曾為宮澤理惠拍攝全裸寫真震撼亞洲

【篠山紀信離世／攝影／寫真】2024年才過了5天，但對於日本卻是相當漫長，每天也有令人心痛的事件發生，就在昨天（4日），日本寫真攝影大師篠山紀信病逝，享年83歲。



據日本媒體《NHK》報導，篠山紀信一直也患上長期慢性疾病，上年底身體開始感到不適，昨天（1月4日）病情突然急轉直下緊急送往醫院，但無奈地最終宣佈搶救無效，確實死因尚未確定，身後留下前歌手妻子南沙織與演員次子篠山輝信。



在修讀日本大學藝術學院攝影系時，篠山紀信開始嶄露頭角，1968年成為攝影師，透過鏡頭捕捉被攝者的神情瞬間而聞名，其中最為震撼的作品便是於1991年為當時18歲的宮澤理惠拍攝全裸寫真《Santa Fe》，熱潮席捲全亞洲，銷量高達到155萬冊，話題性極高，他在一次訪問中也解釋，「裸體曾被視為私密的事物，但這本書或許改變了全國的偏見。我從未說過裸體這個詞，是社會創造了這個類別」，可見他對寫真藝術的前瞻性。

除此之外，由篠山紀信掌鏡的明星更有John Lennon與妻子小野洋子（Yoko Ono），當時篠山紀信跟隨了他們五天時間，拍攝了總共800多張有趣的相片，為世人展現出二人鮮為人知的一面，最為人熟悉當然是他們接吻的一刻，另一非常知名的作品，是他於1977年與山口百惠在富士山湖中拍攝的照片，除了名人外，篠山紀信亦不時拍攝人體寫真，讚頌胴體之美。這次一代攝影大師殞落確實令人可惜，但他身前所留下來的作品絕對能夠流芳百世。

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