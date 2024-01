日本小店WAKE.重塑軍版Patagonia外套　拒絕網站銷售仍極速斷碼

【WAKE./Patagonia/日本小店】北海道首府札幌市,雖然人氣不及東京或大阪等城市,但仍是日本北部的時尚之都,可是真正能夠讓人留下深刻印象的品牌或店舖不多,然而在2019年後卻開始有所變化,皆因當地一間人氣選物店「WAKE.」正式誕生。



最近WAKE.更與MIN-NANO全新服裝單位Acy合作,攜手推出向軍版Patagonia MARS致敬的絨毛套裝,開賣不到兩天已經迅即斷碼!



WAKE.選址遠離商業中心的區域一棟商業大樓的3樓,鄰居是會計事務所,環顧四周都是民區住宅與餐廳,很難想像這地段突然會出現一間選物店,店內裝潢簡潔,白牆配合木製傢具與懸浮鐵管組合而成,掛上林林總總的衣物,如Daiwa Pier39、is-ness、Unlikely等熱門日牌,也有一些自家推出的帽子、杯子等小物,加上落地大玻璃所照射的日光,令店舖充滿朝氣,這種裝修的氣氛亦是受到創辦人小俣弦也從前工作的古著店「Unplugged」所影響。

在WAKE.創辦的五年來以,小俣弦也堅持拒絕網絡銷售以及製作店舖網頁,可能這對於東京都的商店來說,這是相當老派的經營管理,他卻認為最應重視的是親身光臨店舖的顧客,這種能面對面溝通的氛圍也正是他創立WAKE.的初衷。此外,他希望WAKE.能成為遠方外地客人來到札幌旅遊的原因之一,同時亦提供一些單品讓客人留個紀念,就像最近與FRUIT OF THE LOOM合作的聯名內褲。

FRUIT OF THE LOOM®︎ for WAKE NAVY "3P TRUNKS"(WAKE.)