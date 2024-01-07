日本小店WAKE.重塑軍版Patagonia外套　拒絕網站銷售仍極速斷碼

【WAKE.／Patagonia／日本小店】北海道首府札幌市，雖然人氣不及東京或大阪等城市，但仍是日本北部的時尚之都，可是真正能夠讓人留下深刻印象的品牌或店舖不多，然而在2019年後卻開始有所變化，皆因當地一間人氣選物店「WAKE.」正式誕生。



最近WAKE.更與MIN-NANO全新服裝單位Acy合作，攜手推出向軍版Patagonia MARS致敬的絨毛套裝，開賣不到兩天已經迅即斷碼！



WAKE.創辦人小俣弦也（UOMO）

WAKE.選址遠離商業中心的區域一棟商業大樓的3樓，鄰居是會計事務所，環顧四周都是民區住宅與餐廳，很難想像這地段突然會出現一間選物店，店內裝潢簡潔，白牆配合木製傢具與懸浮鐵管組合而成，掛上林林總總的衣物，如Daiwa Pier39、is-ness、Unlikely等熱門日牌，也有一些自家推出的帽子、杯子等小物，加上落地大玻璃所照射的日光，令店舖充滿朝氣，這種裝修的氣氛亦是受到創辦人小俣弦也從前工作的古著店「Unplugged」所影響。

WAKE.於一棟商業大樓的3樓（BURTUS）

WAKE.店內裝潢簡潔（BURTUS）

在WAKE.創辦的五年來以，小俣弦也堅持拒絕網絡銷售以及製作店舖網頁，可能這對於東京都的商店來說，這是相當老派的經營管理，他卻認為最應重視的是親身光臨店舖的顧客，這種能面對面溝通的氛圍也正是他創立WAKE.的初衷。此外，他希望WAKE.能成為遠方外地客人來到札幌旅遊的原因之一，同時亦提供一些單品讓客人留個紀念，就像最近與FRUIT OF THE LOOM合作的聯名內褲。

FRUIT OF THE LOOM®︎ for WAKE NAVY "3P TRUNKS"（WAKE.）

現年39歲的小俣弦也，以機能日常衣物作為WAKE.的主題，與他以往鍾情於古著有很大分別，因為已成家立室的他希望能穿著一些帶有快乾功能且不用擔心弄髒的衣服，在這些生活變化中引領著WAKE.的商品挑選，但在追求舒適之餘，店內所售賣的商品全能呈現他獨特的品味。

Acy for WAKE. "FLEECE JACKET" & "FLEECE PANTS"（WAKE.）

最近WAKE.推出了一套瞬間斷碼的絨毛套裝，這次更邀請到MIN-NANO主理的全新服裝單位Acy一同合作，以稀有的軍版Patagonia MARS R2 Regulator Fleece Jacket絨毛外套為基礎，亦設計了絨毛褲子，物料用上輕量但高保溫度的Grid Fleece，注入WAKE.常用的深藍配色與明線設計，成為冬季日常的百搭衣物，更厲害的是單品在沒有網店售賣之下，開賣不到兩天已經出現斷碼情況，相信WAKE.已慢慢步向小俣弦也的理想階段吧。

Patagonia MARS R2 Regulator Fleece Jacket（Old School Outdoor）

Acy FLEECE JACKET - GRAY（PAN）