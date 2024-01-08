金球獎2024｜《奧本海默》獲5獎項成大贏家　遺欠一個最佳服裝獎

【金球獎2024／奧本海默／Oppenheimer／Cillian Murphy】美國時間1月7日所舉行的電影界盛事，《第81屆金球獎》（The 81st Golden Globe Awards）頒獎禮曲終人散，由鬼才導演Christopher Nolan（基斯杜化路蘭）所執導的史詩式電影《奧本海默》（Oppenheimer）成為大贏家，囊括五項大獎包括最佳劇情片、最佳男主角、最佳男配角、最佳導演與最佳原創配樂，如果評審大會有多一個服裝設計獎的話，相信《奧本海默》也會成為得主。



荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭憑《奧本海默》奪得金球獎「最佳導演獎」。（金球獎直播截圖）

Cillian Murphy憑《奧本海默》首度榮封金球影帝。（金球獎直播截圖）

Cillian Murphy（施利安梅菲）與Christopher Nolan（基斯杜化路蘭）（Oppenheimer）

能夠讓一齣電影能夠成為經典，除了以上得獎項目受人讚揚之外，其實整個創作團隊也功不可沒，很多戲裡戲外的幕後人員也會被大家忽略，當中讓《奧本海默》能夠再度昇華的原因，正是飾演著J. Robert Oppenheimer的Cillian Murphy（施利安梅菲）一身造型令整個角色得到更立體的發揮，同樣地也能讓演員更真實地投入角色之中，而背後那位電影行內首席服裝指導Ellen Mirojnick便是不可或缺的功臣。

《奧本海默》首席服裝指導Ellen Mirojnick（IMDb）

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現年74歲的Ellen Mirojnick，曾為《Bridgerton》（柏捷頓家族：名門韻事） 、《The Knick》（紐約醫情）擔任服裝指導及設計師，多年來也在不同關於服裝與電影的頒獎典禮中獲獎無數。這次《奧本海默》中，角色圍繞著二戰時期的時間軸進行創作，Ellen Mirojnick為了讓Cillian Murphy更容易進入電影深層世界，在衣服上的資料搜集成為了一大關鍵，她翻看不少當年的照片與片段，發現Oppenheimer一直以來的穿衣風格也大致相同，然而這是1940年代美國紳士的基本造型，標誌性的闊領裇衫、大領呔，襯上頭頂啡色的紳士闊邊帽與手持的煙斗，配合Cillian Murphy的演技，Oppenheimer真人猶如呈現在大銀幕之上。

根據Ellen Mirojnick訪問，Oppenheimer的衣物雖看似一式一樣，但愈是簡單的輪廓才是最難展現，因為稍有差池便會讓角色變得「三不像」，其中Oppenheimer那頂啡色紳士帽就是最重要的單品，她尋遍了很多地方也難以找到百分霍百精準的款式，最終只有誕生於1930年的洛杉磯帽子品牌Baron Hats能夠提供最高還完原度的作品，另外根據著以往的照片可發現Oppenheimer總是喜愛穿上粉藍色的裇衫，這細節在電影中已表露無遺。

為《奧本海默》製作紳士帽的洛杉磯帽子品牌Baron Hats（Baron Hats網站截圖）

在戲裡戲外Cillian Murphy也是一位穿斯文服的人，在大大小小的頒獎典禮或是首映禮活動中，他挑選的衣物均是大方得體並以黑白灰三色為主，將西裝褸、裇衫、冷衫配搭西褲與皮鞋，同樣地最簡單的輪廓反而最能夠呈現出Cillian Murphy的瀟灑氣息。

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本次憑着《奧本海默》勇奪2024金球獎最佳劇情片男主角的47歲Cillian Murphy一直與Christopher Nolan合作無間，繼蝙蝠俠三部曲（The Dark Knight Series）、潛行凶間（Inception）、鄧寇克大行動（Dunkirk）後，他會否在3月時份《第96屆奧斯卡金像獎》再下一城呢，那便讓大家期待一下吧！