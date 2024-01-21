《BRUTUS》1000期紀念快閃店登陸伊勢丹　流動圖書館重拾紙本樂趣

【BRUTUS／紙本/ 雜誌/ 日本】於1980年由日本出版社Magazine House創立，憑木滑良久與石川次郎共同編製的生活文化雙周刊雜誌《BRUTUS》迎來了第1000期，《POPEYE》後輩為慶祝這個重要里程碑，本期以「人生中最好的購買」作為主題打響頭炮，並於伊勢丹舉辦「明日最佳的購物」限定Pop-Up選物店作一系列實體紀念買物活動，更有盛載著第1至1000期《BRUTUS》實體雜誌的流動圖書館穿梭東京，讓大家重新體驗翻閱紙本的樂趣！



《BRUTUS》第1000期（BRUTUS）

由創刊號至今《BRUTUS》經歷長達四十四年的時間，這種堅持完美表達出木滑良久與石川次郎一直傳承著鍾愛紙本的態度，呈現日本人對於物件執著的獨有美德，來到第1000期《BRUTUS》現任編集長田島朗便將「人生中最好的購買」為題，跟100位與《BRUTUS》有著深厚關係的知名人物與文化人士進行訪談，包括高橋盾、星野佳路、杉本博司、永井博、山口晃等，從他們的觀點出發探討購物如何反映著個人的價值觀及人生觀，皆因田島朗認為「購買」一詞可傳達人生喜愛、需要、執著的關鍵元素，同時也正正是《BRUTUS》40多年來一直希望帶給讀者的訊息。為了回饋讀者一直的支持，《BRUTUS》製作六款最受歡迎期號的雜誌封面明信片作為紀念禮品，每張明信片上均附有田島朗對該期雜誌的回顧感受。

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《BRUTUS》製作六款最受歡迎期號的雜誌封面明信片作為紀念禮品，每張明信片上均附有田島朗對該期雜誌的回顧感受。（BRUTUS）

除此之外，《BRUTUS》聯同「BASE」於六本木伊勢丹（ISETAN SALONE TOKYO）舉行「明日最佳的購物」Pop-Up選物店，挑選200多樣《BRUTUS》喜愛及推薦的作品，「衣食住行」四大種類品牌通通包攬在內，讓慶祝活動不僅只停留於紙本層面，也希望這200多件挑選之物能成為「你」將來某一天會回顧的「人生中最好的購買」單品。

BRUTUS》聯同「BASE」於六本木伊勢丹（ISETAN SALONE TOKYO）舉行「明日最佳的購物」Pop-Up選物店（BRUTUS）

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展覽中更邀請得不同品牌與藝術家訂製原創紀念作，包括藤井隆行、有永浩太、内田洋一朗、大貫達正、大丸隆平與加賀美健等人設計出水樽、木椅與手挽袋等作品。在活動中觀眾們可看到歷年來由平面設計師堀內誠一為《BRUTUS》擔任藝術總監的封面，而《BRUTUS》的標誌亦是出自他的手筆，這道幅封面牆絕對是最佳的打卡位置。

「明日最佳的購物」限定Pop-Up選物店跟品牌與藝術家訂製原創紀念作：

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歷年來由平面設計師堀內誠一為《BRUTUS》擔任藝術總監的封面：

歷年來由平面設計師堀內誠一為《BRUTUS》擔任藝術總監的封面（BRUTUS）

最後《BRUTUS》更與當地二手書店Value Books攜手實現了「BRUTUS 1000」流動圖書館，盛載著由創刊號至第1000期的《BRUTUS》，流動圖書館會在東京多處PARCO地點停留，例如澀谷、名古屋、松本與廣島等，有興趣的讀者們可在車中回顧很多經已絕跡的雜誌期數，亦能重回還未有智能電話時的美好雜誌時光。

《BRUTUS》與當地二手書店Value Books的「BRUTUS 1000」流動圖書館，盛載著由創刊號至第1000期的《BRUTUS》穿梭東京。（BRUTUS）

《BRUTUS》歷年千期封面：