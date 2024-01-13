COACH 2024必買7款男裝手袋　TOTE 16、捲口背囊、郵差包實用百搭

2023 年剛被官宣成為 COACH 全球品牌大使的「MZ 世代文化大總統」李泳知，COACH 形象深植人心早已是家喻戶曉的品牌，但藉著泳知對新生代的影響力，讓品牌的新形象更廣為人知。



本次就來推薦大家 COACH 必買的男包有哪些，沒想到出乎意料好看耶！幾千元起的入門價格，讓你不用砸大錢就能擁有一個實用的帥包！

COACH 必買男裝手袋推薦 TOP 7

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1. BECK 斜背手袋

偏愛小包的可以考慮這一款，來自熱門 BECK 系列的小側背包，將運動風元素融合到包包之中，搭配耐用的柔軟鵝卵石顆粒皮革，具有延長的拉鍊閉合設計，更好拿取包包中的物品，還放得下尺寸最大的手機，日常使用絕對沒有問題！

2. BECK 郵差包

需要放電腦又不想揹後背包的人請鎖定這款郵差包，簡約俐落的全黑色設計，點綴黑銀金屬扣，遠看近看都擁有超高質感，無論上班或上學揹都很適合，包包內部還有多功能插槽方便收納，實用度滿分非常值得投資！

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3. LEAGUE 經典 SIGNATURE 緹花面料單車手袋

COACH 重塑經典 Signature 緹花面料，搭配精緻皮革打造出高質感又兼具休閒感的包款，便利扣環閉合的開口能妥善收納包包中的物品，包包中還有許多隔層能分類放置物品，想要大容量又不想要包包過大的話，那這咖最適合你！

4. BECK 手袋

平時出門東西不多、想要輕巧搭配造型的話，那 Beck 斜揹小包就是你最好的朋友，加入運動風打造出輕巧流線造型，除了方正包型有超大收納空間之外，還可以成為穿搭中的主角，與潮流街頭風格搭配也毫無違和感！

5. BECK 捲口後背包

這款後揹包絕對能完美因應日常需求！Beck時髦的捲口式設計看起來更有時尚感，超大空間能放置一台16吋筆記型電腦，上學上班都能以最省力的方式攜帶筆電，拉開後背包的外部拉鍊能通往手袋內裡，拿取小東西時更方便，可說是CP值超高的一款精品後揹包！

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6. TOTE 16 托特包

男生也有輕巧時髦的托特包啦！結合現代簡約設計以及優雅風格，連 C 字 LOGO 都是以全黑色呈現，散發低調的奢華感，為了防止有過於老氣的感覺，特別選用寬版織紋斜揹帶，斜揹時也能成為身上最亮眼的焦點！

7. STUDIO手袋

經典雋永的 Studio 包包，不管過多少年拿出來都還是非常有型，方正包型搭配棒球手套鞣製皮革製成，柔軟又硬挺的面料讓收納時更有彈性，可以輕鬆容納 16 吋筆記型電腦，搭載寬版皮革揹帶使用時更舒適，是一款零缺點、無可挑剔的包！

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