New Balance 990v6新波鞋將登場　美版Triple Black細節超加分！

於 2022 年末推出的 New Balance 990v6 在經典 990 系列的加持以及 FuelCell 泡綿、流線型設計的輔佐下，使這款號稱「不敗系列」之鞋款大受好評，也讓 990 v6 成為 New Balance 2023 年熱賣鞋款 Top 1！近期，深受潮人們喜愛的全黑版本「Triple Black」也正式發布，勢必會成為鞋迷們必收的人氣配色。



2024 年，New Balance 將持續為這雙不敗鞋款帶來更多選擇，除了先前的「Brown and Grey」曝光實鞋資訊，稍早官方也帶來堪稱最百搭的「Triple Black」配色！

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雖然是採以單一配色進行設計，但在 990v6 的網布以及絨面革等不同面料的詮釋下，鞋款更呈現出有如漸層的效果。搭配上 ENCAP 和 FuelCell 緩震技術，鞋款舒適度也帶來十足保證，尤其在鞋舌以及鞋後跟等多處反光細節的呈現，更是為鞋款帶來點綴之美。

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據悉，New Balance 990v6 將在近期於 New Balance 官網以及指定門市販售，售價為 200 美金（折合約HKD 1,560），有關詳細販售資訊請留意官網。

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