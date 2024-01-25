中性時尚｜ABRA擺脫傳統時裝性別規範　男穿女裝高踭鞋帶動新潮流

【ABRA／中性時尚/ Unisex/ 性別流動】近十年時裝界的發展趨向中性，除了傳統時裝老牌外，一眾新晉品牌也會將男女裝混合，圍繞同一主題進行創作兼在同一T台上行騷，確實如此，現今的時裝已沒有清晰劃分男或女，衣服是能夠穿越姓別的規限，來自西班牙的設計師Abraham Ortuño Perez也同樣有此想法，其法國創立的個人品牌ABRA更遊走於「性別流動」為宗旨。



ABRA跨越性別限制為創作理念（kate matthams spencer）

成長於西班牙阿利坎特（Alicante）的Abraham Ortuño Perez，自小便經已受到該地區的製鞋產業氛圍所影響，加上他的祖母與姨媽也分別在鞋廠工作，他在耳濡目染下對於鞋履製作工藝打下良好根基，也早在五歲之齡時跟家人宣布將來必定會成為一名影響著世界的設計師，當時家人還以為他在說笑，所以贈送他一款於1996年推出，現今已加入了世界電子遊戲名人堂的經典電玩遊戲——「Barbie Fashion Designer」，讓他可在虛疑世界中為角色設計服裝，誰不知這個遊戲真的成為了Abraham Ortuño Perez作為設計師的第一步。

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在17歲的時候Abraham Ortuño Perez搬到巴塞隆拿，並在不同時裝工作室吸收經驗，務求兌現小時後的承諾，此時認識了為Maison Margiela設計飾物鞋履的設計師Elena Cardona，最終受到Elena Cardona鼓勵下順利考上法國時裝學院（Institut Français de la Mode），在求學階段更幸運地為Jacquemus設計以「圓、方」幾何圖形為元素的配飾與鞋作單品，及後轉戰到Givenchy、Kenzo與Paco Rabanne，為他成為奢侈鞋履領域的頂級設計師生涯打下重要基石，單看這亮麗時尚履歷，也得知Abraham Ortuño Perez非池中物。

ABRA創辦人Abraham Ortuño Perez（ABRA）

時至2019年Abraham Ortuño Perez在法國終於創立了個人品牌ABRA，旨在與大家分享他多年來一直對時尚的獨有理念，而ABRA的設計也圍繞著他所愛的女性所啟發，並反映著不同影響他的女性特質，揉合成一種帶有男性堅強與女性氣息的「中性」作品，在首個2020春夏季度更見明顯，其主打鞋款系列也刻意設計成具包容度的36至44尺寸，換言之男或女都可以穿上ABRA的尖頭高跟鞋與芭蕾舞鞋，擺脫了傳統時裝的男女有別規範。

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ABRA 2020 春夏系列：

ABRA 2023 秋冬系列：

另外Abraham Ortuño Perez的粉紅色設計也可見他受到自身經歷的「Barbie Fashion Designer」影響，而不是上年被《Barbie》電影所掀起的「Barbiecore」，自2022年秋冬開咗已注入大量粉紅色元素，可謂先驅者！

ABRA 2022 秋冬系列：

ABRA 2024 早秋系列：