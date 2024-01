Better Gift Shop聯乘日本刺繡達人　迷倒Virgil Abloh機能時尚服

【聯乘/ Better Gift Shop/AOI Industry/ 機能】 本周歐洲時尚之都巴黎可說是時裝迷的嘉年華,除了高級品牌的2024秋冬時裝騷外,巴黎市內亦出現不少品牌及創作單位的限定展示會,當中加拿大選物店Better Gift Shop再度與日本刺繡專家AOI Industry(葵産業)聯手舉辦一連三日的「From Past to Future – The Second Life of GORE-TEX Products」企劃。



Better Gift Shop、AOI Industry與GORE-TEX位於巴黎的限定展示店。(Better Gift Shop)

於2017年誕生的多倫多小店Better Gift Shop,不單單只是一間售賣商品的小品店,其主理人Avi Gold(原名Avi Friedman)作為前加拿大街頭文化雜誌《SNEEZE》 的創辦成員,手執廣闊潮流人脈,致力透過作品推崇他堅信的文化、社會與藝術理念,多年來與各單位合作的出發點也建基於「有趣」一詞,誇張點來說Better Gift Shop是一家博物館多於禮品店,它更會不定期策劃藝術展覽,而所有夥伴都是Avi Gold鍾愛的人士與單位。

Better Gift Shop主理人Avi Gold(GORE-TEX)

Avi Gold其中一個好友單位便是來自日本刺繡專家AOI Industry(葵産業),最近雙方再度聯手以GORE-TEX機能舊物為創作軸心,於巴黎開設Pop-Up Showroom,給予被遺棄的GORE-TEX產物第二次綻放的生命。Better Gift Shop與AOI Industry早在2020年便走在一起,首次的聯乘結集各藝術家與品牌單位製作限定系列,以Arc'teryx經典的Alpha SV、Atom LT及Granville 18”手提包為基礎,更找來紐約塗鴉藝術家繪畫,設計出連已故Off-White主理人Virgil Abloh也為之興奮的作品,過了四年後此作品在二手市場上也難以發現,其罕有程度已達收藏品級別。上年雙方更推出了只此一件的藍色Arc'teryx BETA Jacket,繡上大大小小的原子分離圖案,這款令人驚嘆的ONE-OFF作品實屬「想買都買唔到」。

Better Gift Shop與AOI Industry首次創作Arc’teryx Alpha SV(Better Gift Shop)

來到本次聯乘,Better Gift Shop與AOI Industry迎來第三度合作,並移師巴黎大力推廣,企劃主題收集大量GORE-TEX機能舊物,有二手東西亦有全新但已過氣的產品,為了讓這些「過客」重新注入新生命,AOI Industry以Freestyle形式於各外套不同位置繡上林林總總的圖畫與字樣,這次三大品牌的官方聯名更製作了獨有的三方標記,每件產品的左胸上亦有出現,暫時Better Gift Shop的Instagram只顯示出MAMMUT的作品,相信其他機能服品牌將陸續有來!

Better Gift Shop x AOI Industry x GORE-TEX「From Past to Future – The Second Life of GORE-TEX Products」系列(Better Gift Shop)

Better Gift Shop x AOI Industry x GORE-TEX「From Past to Future – The Second Life of GORE-TEX Products」系列(Better Gift Shop)